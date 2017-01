Cuori assassini. Una triste scia di delitti in famiglia

di Luigi Bruzzano

Roma – Sono passate poche ore dall’ultimo duplice omicidio che ha visto protagonista un ragazzo di 16 anni figlio della coppia, che servendosi della complicità di un amico diciassettenne, ricompensato con poco più di mille euro ha ucciso i propri genitori.

Un delitto quello dei coniugi Vincelli, residenti a Pontelangorino di Codigoro nella bassa Ferrarese, maturato all’interno delle mura domestiche, una madre ed un padre massacrati dalla furia omicida dell’amico del figlio non ancora diciottenne, che ha “venduto” la “propria prestazione professionale” all’amico sedicenne stanco di una famiglia che lo rimproverava per lo scarso rendimento scolastico. Era stato lo stesso figlio della coppia a dare l’allarme rivolgendosi ai carabinieri del posto, informando i militari di aver trovato in casa i corpi della madre e del patrigno. Il cadavere dell’uomo è stato trovato in garage, mentre la donna in cucina. Entrambi avevano dei sacchi di plastica in testa.

Un piano calcolato con lucida freddezza, una sorta di piano diabolico, anzi, un duplice piano, infatti il “copione” da “film horror” prevedeva un secondo piano, qualora il “piano A” non potesse essere completato. Un alibi costruito nei minimi particolari quello del giovane sedicenne, costruito, inscenando una totale estraneità all’efferato omicidio riuscendo a dimostrare che al momento del delitto si trovava in altro luogo. Ma tante le contraddizioni notate dai Carabinieri e dal Pm Giuseppe Tittaferrante, che hanno immediatamente avvertito il procuratore per minorenni Silvia Marzocchi, che dopo aver interrogato per molte ore i ragazzi, alla fine hanno confessato.

A poche ore di distanza, al Bambino Gesù di Roma, una madre di 29 anni, di Napoli, viene sorpresa mentre era intenta a somministrare nel biberon della figlia di soli tre anni una forte dose di benzodiazepine, causandole due arresti cardiocircolatori. Un dramma scampato grazie alla bravura e alla lungimiranza dell’equipe medica del nosocomio, dove la bambina si trova ricoverata. Dalle prime indagini pare che il folle gesto, sia da imputare all’allontanamento del marito, che ha causato nella donna una profonda crisi che si è riversata su una bimba innocente e indifesa. Un procedimento di potestà genitoriale era già stato adottato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, e notificato lo scorso 28 dicembre alla madre, ma nonostante tutto, la donna è riuscita per ben due volte a tentare l’uccisione della piccina.

Casi apparentemente diversi ma tutti uniti da un comune denominatore delittuoso, sempre in ambito familiare. Casi di cronaca che ormai da anni si leggono sulle pagine di cronaca dei giornali.

Nell’agosto del 1989 i coniugi Carretta e il loro figlio Nicola sparirono nel nulla, e dopo meticolose indagini si scoprì che l’artefice della strage familiare era proprio il figlio Ferdinando Carretta che uccise i genitori ed il fratello gettando i loro corpi i una discarica. Alla base del movente la cospicua eredità del padre contabile. Una latitanza durata nove anni grazie ai molti depistaggi, ma poi arrestato a Londra. Condannato e rinchiuso in un ospedale psichiatrico è uscito nel 2015, ed è entrato in possesso dell’eredità familiare.

Nel 1991 Pietro Maso residente a Montecchia di Crosara uccise i genitori con la complicità di due amici, per entrare in possesso anticipatamente di parte dell’eredità. Una personalità quella del Naso dai tratti narcisistici, amante dei vestiti firmati, dei profumi costosi, coccolato esageratamente dai genitori e dalle sorelle, che lo hanno sempre esaltato. Arrestato il 19 aprile del 1991 ha scontato una pena di ventidue anni e nel marzo 2016 è stato ricoverato in una clinica psichiatrica.

Il 22 dicembre 2001 a Nuovi ligure Erika De Nardo di 16 anni e il fidanzato Omar Favaro di 17 anni uccisero la madre ed il fratellino di lei con oltre 50 coltellate. Dopo estenuanti interrogatori la coppia confessò il duplice omicidio accusandosi a vicenda. Sono stati condannati a 16 ed a 14 anni. Erika in carcere ha conseguito la laurea ed ha ripreso i contatti con il padre, mentre Omar si è reso responsabile insieme a suo padre di lesioni personali ai danni di un giornalista milanese che voleva intervistarlo in un bar di Acqui dove lavorava.

Omicidi maturati tra le mura domestiche, dove la famiglia ha perso la patria del cuore.