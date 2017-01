Cuffaro: Scontati i cinque anni si laurea in Giurisprudenza con 110 e lode

Sono stati devastanti per Totò Cuffaro i cinque anni trascorsi in carcere per espiare la condanna per “favoreggiamento aggravato a Cosa nostra e rivelazione di segreto istruttorio”. Cinque anni infiniti fatti di giornate interminabili in cui a nulla vale l’orologio.

Ieri, Totò Cuffaro ha conseguito la sua seconda Laurea, questa volta in Giurisprudenza (Cuffaro oltre ad essere stato un politico è un medico) all’Università La Sapienza di Roma. Il risultato di un impegno assunto con se stesso durante le notti trascorse in una fredda o calda cella che lo ospitava. Studiava di notte Cuffaro, per concentrarsi maggiormente e poter assimilare minuziosamente lo studio della Giurisprudenza.

Anche lui, come gli altri laureandi in abito scuro, e anche lui come gli altri laureandi ha trascorso la famosa “notte prima degli esami” insonne, rivivendo probabilmente una fase lacerante della sua esistenza per un errore commesso o non commesso: «Nella mia coscienza sono innocente – disse Cuffaro all’uscita dal carcere una volta scontata la pena – Sono andato a sbattere contro la mafia. Tornassi indietro metterei un airbag. Non l’ho mai favorita ma credo di averla sempre osteggiata».

Nell’Aula della Sapienza il candidato Cuffaro ha discusso la tesi “Contrasto al sovraffollamento carcerario, tra Costituzione e Convenzione europea” con l’emozione, l’inquietudine di un qualsiasi studente, poi è stato proclamato Dottore in giurisprudenza con 110 e lode.

Emozionati ed orgogliosi anche la moglie Giacoma e i figli Ida e Raffaele, che hanno consegnato al neodottore una corona di rosmarino e non di alloro «Sapete perché? – dice Cuffaro ai giornalisti presenti – Perché il rosmarino rappresenta il profumo di Sicilia, mentre l’alloro rappresenta il potere e il governo». Ma ancora una volta Totò Cuffaro ha dimostrato di essere un potente, non tanto per aver governato la Sicilia, ma per la straordinaria forza e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto sia quando è stato alle stelle, ma soprattutto quando è finito nelle stalle della vita.