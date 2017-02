Crolla palazzo nel centro di Catania: un morto e 4 feriti

A Catania, la scorsa notte, è crollata una palazzina di tre piani: morta una donna di 85 anni, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, di cui due gravemente.

Una di queste è una bimba di 10 mesi, che adesso è ricoverata in coma farmacologico con prognosi riservata. La piccola ha riportato una frattura cranica laterale sinistra e presenta anche due focolai contusivi emorragici per i quali non è necessario sottoporla a un intervento chirurgico, ma soltanto a controlli clinici.

Secondo i primi accertamenti, a causare il crollo, avvenuto alle 2.30 circa in via Crispi, sarebbe stata un’esplosione, forse di una bombola, visto che il palazzo non è servito da gas di città. La procura etnea ha aperto un’inchiesta per disastro colposo.