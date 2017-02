Crocetta vs Ardizzone: il casus belli per il ritiro delle truppe centriste?

di Eleonora Urzì Mondo

Spenti riflettori e telecamere, la Sicilia trema e lo fa per un possibile e niente affatto lieve scontro istituzionale: dopo la diretta di Rai1, Giovanni Ardizzone e Rosario Crocetta, proseguono il confronto in differita sui vitalizi lanciato a L’Arena, a suon di tweet e note stampa.

“Giletti deve scusarsi con tutti i siciliani e non solo con me”, tuona il presidente dell’Ars, dopo la diretta de L’Arena. “È vero che il presidente della Regione, con i suoi contorcimenti dialettici ha contribuito al massacro della Sicilia; ma Giletti, in nome della maledetta audience, disinforma continuamente con notizie assolutamente infondate“.

Queste parole Ardizzone le posta sul suo profilo Facebook. E dai suoi vice in assemblea, gli onorevoli Antonio Venturino e Giuseppe Lupo, incassa due endorsement: “Condividiamo la posizione espressa dal presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone sulla corretta e puntuale applicazione della normativa relativa al contributo di solidarietà su vitalizi e pensioni dell’Ars. Parteciperemo al consiglio di presidenza di martedì prossimo e valuteremo ogni iniziativa utile per tutelare l’immagine dell’Assemblea regionale siciliana”.

Da par suo si difende il Braveheart di Gela, l’eroe senza macchia che siede a Palazzo D’Orleans, il Governatore che, in trasmissione, ha urlato – senza motivo – che è libero e indipendente, tanto d’aver creato un movimento suo: “Non ho attaccato l’Assemblea, né il presidente Giovanni Ardizzone; anzi ho difeso l’Ars spiegando che le pensioni costano di più solo perché l’Assemblea è nata nel Dopoguerra mentre le altre regioni molti anni dopo. Ma come si può parlare di conflitto istituzionale sulla base di un dibattito in televisione, forse si potrebbe parlare di dibattito politico ma questo attiene alla libertà d’opinione“.

Ma se state pensando ad un Crocetta accomodante e diplomatico farete in tempo a ricredervi… L’affondo arriva tra 3…2…1…

“Io non mi sottraggo al confronto in Tv preferendo twitter o i comunicati stampa – aggiunge in piena e aperta contestazione rivolta ad Ardizzone che proprio ai social ha affidato le proprie considerazioni – Io vado in Tv per difendere la Sicilia anche polemizzando, non temo mai il confronto come ho dimostrato anche sulla vicenda dei disabili, sulla quale non ho certo ricevuto solidarietà dalle altre istituzioni. Avrei aperto un conflitto istituzionale per cosa che non ho detto o per non avere difeso cosa?”.

Al presidentissimo andrebbe ricordato che sulla questione disabili non c’è stato alcun dibattito serio e concreto al quale non si è sottratto, semmai un faccia a faccia obbligato in cui c’era chi lo cazziava potentemente mentre lui affermava che adesso avrebbe risolto tutto. Stessa identica cosa annunciata oggi in diretta TV. E se historia docet, non c’è da sperar bene. Proprio da Giletti, Crocetta annunció che avrebbe cancellato le province e guardate come stiamo messi: oggi in quello stesso salotto ha garantito che in due mesi farà il miracolo. Se l’esperienza ha insegnato qualcosa ai siciliani è certamente non dare ascolto e troppo peso alle promesse sbandierate in televisione dal suo governatore.

Che questo scontro istituzionale, però, al di là di ogni ratio, non sia in verità solo un pretesto per innescare quel meccanismo di crisi, che inevitabilmente condurrà alla già palpabile crisi tra centristi e governo regionale, è dubbio che viene legittimamente. Una sorta di casus belli che potrebbe portare al ritiro delle truppe di D’Alia dall’Esecutivo, a cui l’ex presidente Udc toglierebbe il sostegno. Non sarebbe, del resto, la prima volta che la stessa formazione politica tira il filo della presa che tiene accesa la luce sulla governance dell’isola. Del resto, scrollarsi di dosso le responsabilità con l’avvicinarsi del prossimo appuntamento elettorale, lasciando la nave prima che affondi – possibilmente riempiendola della zavorra necessaria affinché si inabissi – è una tecnica che a volte, anche se in parte, funziona. O forse, funziona… va! Ma, occhio signori, i siciliani non sono mica scemi.