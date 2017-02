Crocetta lancia ‘RiparteSicilia’, il suo nuovo movimento: “Non è contro Pd”

Ma che dimettersi? Non ci pensa neanche un po’ a ‘togliere il disturbo’, come sollecitano molti, il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, che oggi a Palermo ha inaugurato il primo circolo del suo nuovo soggetto politico, #RiparteSicilia.

“Non ripartiamo da zero come dicono alcuni, perchè quando siamo arrivati c’era una Regione che stava affondando al limite del default. Semmai in questi quattro anni abbiamo salvato la Sicilia, e non ci sembra poco.

RiparteSicilia è una rete di movimenti” – ha spiegato da via Mariano Stabile, a Palermo. Al suo fianco, la vicepresidente della Regione siciliana, Mariella Lo Bello, e il senatore Pd Beppe Lumia.

“Non è il solito partito o forza politica da contrapporre ad altri partiti -ha proseguito Crocetta- e non è nemmeno un movimento tradizionale come i Cinque Stelle anche perchè noi di stelle ne abbiamo nove e non abbiamo un direttorio. Il nostro è un movimento interamente siciliano dove si può partecipare liberamente come singoli soggetti, o si potrà aderire come circoli e movimenti. La nostra sarà una rete di movimenti che mette al centro la Sicilia, condividendo alcuni valori, in particolare la difesa della nostra Isola”.

Poi, un riferimento anche al Partito democratico: “Non vogliamo contrapposizioni, in particolare con il Pd, anzi con il Pd vogliamo lavorare per rafforzare l’unità al suo interno. Il mio sarà un grande un progetto autonomistico, non una grande colazione e che si rivolge a tutti coloro che desiderano che della Sicilia si cominci a parlare bene. L’esperienza del Megafono non si estingue, si parte da lì, da dove tutto è cominciato. Sono convinto che siamo vincenti -ha concluso- e che possiamo rivincere le elezioni”.