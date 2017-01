Ma… che cos’è la politica?

di Edoardo Erdrojette Donnamaria

A me della politica non me ne frega una mazza. Lo so che “a me mi” non si dice, ma non me ne frega molto manco di quello, sono anni ormai che faccio come mi pare, incredibilmente, con scarsi risultati. Ma cos’è la politica? Io me lo chiedo spesso.

La fantascienza, che molto ha a che fare con la finzione in generale, sembra andare a braccetto con la politica. I sottosegretari, i ministri di gabinetto, quelli con e quelli senza portafoglio, le leggine e le leggi di delegificazione – perché, secondo me, a volte anche ‘sti malati della burocrazia si rendono conto che le leggine sono piuttosto inutili – i seggi, il referendum e i suoi quorum di validità, la responsabilità solo al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, gli ambasciatori in terra straniera, le targhe corpo diplomatico, i vertici internazionali, gli accordi comunitari, la firma del ministro e la controfirma del presidente che renderà il primo, immune alla gran parte delle conseguenze ecc ecc. L’organizzazione del mondo elfico di Tolkjen nel “Signore degli anelli”, è meno complicata, e molto più efficiente, tanto per dire.

Il politico conosce bene quanto sia complicato il suo mondo, ed è costretto a viverlo meglio del suo avversario per surclassarlo. Il politico è un “superman”, sa tutto o meglio finge di sapere tutto e riesce ad esprimere il suo sapere attraverso “il politichese” una lingua sconosciuta alle masse, ma imparata immediatamente quando debutta in questo meraviglioso mondo. Veste in maniera impeccabile: scarpe lucide, abiti ben stirati e la cravatta d’ordinanza sono un uniforme che si raffina sempre più nel tempo.

Ma cosa c’è dietro a tutto questo? Amore per l’Italia? Ma per favore… Voglia di costruire un mondo migliore per i giovani? Ma quando mai… Io sono fra quelli che studia fuori casa, grazie a papà che mi sovvenziona. Io sono fra quelli che sta pianificando come andare via dal mio Paese – che amo alla follia – per avere un mio spazio futuro. Io sono fra quelli che vorrei mandarli tutti a quel paese, perché ho voglia di lealtà, di esempi, di gente che sia in grado di tutelarmi e di guidarmi. Ho voglia di trasparenza, di pulizia.

E levatevela sta cravatta, rimboccatevi le maniche e fate qualcosa.