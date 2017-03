Corte Ue: legittimo vietare il velo in ufficio. L’Europa “resiste” agli stereotipi islamici

L’Occidente vuole salvarle dall’Islam, l’Islam dice di volerle salvare dal mondo occidentale: un cane che si morde la coda e che svilisce l’autodeterminazione delle donne.

Negli ultimi anni è montata in tutta Europa la polemica sulle donne che indossano il velo, dividendo l’opinione pubblica tra chi sostiene sia da vietare perché mortificante e addirittura di ostacolo alla sicurezza e chi, invece, lo considera un simbolo identitario e religioso, che in quanto tale, deve essere permesso indossare a rispetto della libertà di espressione.

Il paese europeo che più di tutti si è battuto per vietare il velo nei luoghi pubblici è la Francia (non a caso anche il Paese più colpito dalla furia dell’Isis), arrivando a promulgare una legge che lo vieta espressamente.

Di recente sull’argomento si è pronunciata anche la Corte di Giustizia europea, la quale ha riconosciuto il divieto di indossare il velo conforme alla Carta dei Diritti Fondamentali, anche quando venga fatto valere in luoghi di lavoro privati. Il caso sottoposto all’attenzione della Corte Ue riguardava una donna di origini musulmane che solo dopo essere stata assunta da una società francese, ha iniziato ad indossare il velo a lavoro.

La società le ha più volte intimato di non coprirsi il capo ed il volto perché era una condotta contraria alla politica aziendale nella gestione del rapporto coi clienti, ma l’interessata si è sempre rifiutata, finché non è stata licenziata.

La Corte, contro coloro i quali ritengono il licenziamento discriminatorio, ha ribattuto con sentenza che:

“Il divieto di indossare un velo islamico, se deriva da una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali”.

Dunque, la libertà religiosa c’entra poco ed è così non solo nelle cause di lavoro. Verrebbe da chiedersi che senso ha per le donne indossare il velo quando sono nate e cresciute nel vecchio Continente? Quando si sentono perfettamente integrate nella nostra società occidentale?

La risposta è complessa. La verità viaggia su due binari paralleli ed agli antipodi. Da un lato molte donne si coprono col velo per paura del giudizio di padri e fratelli che diversamente sarebbero “disonorati”; in questa ipotesi, la più frequente, quel velo non è una rivendicazione culturale o religiosa perché non è il frutto di una scelta. Dall’altro lato molte donne, del tutto emancipate, decidono di indossare il velo come forma di “resistenza” contro la società occidentale, che considerano moralmente inferiore ed egemonica dal punto di vista culturale ed economico… eppure le ospita, le ammette alle sue curatele, dà loro lavoro.

Da qualunque parte si decida di stare è chiaro a tutti che non si tratta solo di un pezzo di tessuto. Il velo ha assunto troppo potere nella nostra società sia che le donne musulmane decidano di indossarlo sia che decidano di toglierlo. La questione è diventata politica perché l’inclusione etnica è stata trasformata in un dovere “unidirezionale”, nel senso che ci si aspetti siano i Paesi europei a ripiegare su sé stessi pretendendo di cambiare le proprie leggi ed il proprio modo di vivere per non essere tacciati di discriminazione.

Almeno questa volta, invece, l’Europa ha dimostrato di “resistere” agli stereotipi islamici del tutto contrari alla sua identità ed al suo modo di vivere.