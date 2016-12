Corte Costituzionale ed elezioni: questione di diritto o opportunità politica?

di Donatello Pugliatti

Tale e tanta è la diversità tra i sistemi elettorali di Camera e Senato, che è irragionevole, improponibile, perfino assurdo andare a votare all’indomani del referendum . È questo, in estrema sintesi, l’argomento con cui il Presidente della Repubblica ha giustificato pubblicamente la scelta di non sciogliere immediatamente le Camere. È stato in altri termini spostato sull’algido piano del diritto (generale e astratto) un ragionamento invece nato e conchiuso interamente sullo scottante piano della politica (particolare e contingente) stricto sensu intesa. L’argomento suona pertanto ai più insincero, perché si tratterebbe dell’ennesimo éscamotage per “salvare la poltrona”.

Indipendentemente dalla reazione emotiva che suscita, è però sull’argomento in sé che occorre ragionare, perché dalla sua tenuta dipende la legittimazione sociale e politica del governo attuale. A mio avviso, a meno che, per un processo di eterogenesi dei fini, non si riesca a trovarne ulteriori fonti di legittimazione, il Presidente della Repubblica è vincolato a sciogliere le Camere all’indomani della decisione della Corte Costituzionale sull’Italicum, qualunque essa sia. Provo a spiegare perché.

Le questioni di legittimità costituzionale su cui la Consulta dovrà pronunciarsi il 24 gennaio 2017 riguardano anche norme del Testo Unico per l’elezione del Senato (D.lgs. 533/1993), in quanto “prevedono soglie di sbarramento diverse da quelle previste per l’elezione della Camera” (v. comunicato stampa al seguente link: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20161209093036.pdf).

Nel decidere sulla conformità a Costituzione di tali norme, la Corte dirà sostanzialmente se la diversità tra i sistemi elettorali di Camera e Senato sia o meno così intollerabile da comportare l’illegittimità delle norme che la originano.

E dunque:

se la Corte ne dichiarerà l’illegittimità, allora l’argomento tecnico-giuridico della diversità dei sistemi elettorali si sarà rivelato corretto, ma non sarà più attuale; eliminata la causa impeditiva del ricorso alle urne, non resta che andare al voto in base alle regole rimanenti; se la Corte non ne dichiarerà l’illegittimità, allora l’argomento tecnico-giuridico legittimante il neo-governo si sarà rivelato privo di fondamento e, conseguentemente, il Presidente della Repubblica non potrà fare altro che sciogliere le Camere e indire le nuove elezioni.

Alla conclusione sub a) può essere mossa la seguente obiezione.

Non è affatto scontato che la Corte Costituzionale emani una sentenza demolitiva e autoapplicativa: potrebbe ben avvenire, infatti, che la Corte dichiari illegittime norme la cui espunzione non comporti automaticamente la riespansione dell’ambito applicativo di altre norme, ma produca invece un vuoto, che il legislatore dovrebbe poi colmare.

Tuttavia, la Corte sconfesserebbe se stessa, qualora annullasse delle norme e ad un tempo lasciasse dei vuoti normativi in una materia costituzionalmente indefettibile quale quella elettorale. È infatti nota la strategia argomentativa dell’horror vacui, ovvero: la Corte rinuncia ad annullare una norma in contrasto con la Costituzione perché il vuoto normativo che ne deriverebbe comporterebbe uno scenario normativo ancor più illegittimo di quello nel quale la norma, pur illegittima, continua a dispiegare i suoi effetti. Ci si può dunque ragionevolmente attendere che la Corte, in caso di accoglimento, non lasci alcun vuoto normativo.

Alla conclusione sub b) può essere invece mossa quest’altra obiezione.

La scelta di indire o meno le elezioni rimane pur sempre una scelta di opportunità politica: il Presidente della Repubblica potrebbe a pieno titolo ritenere che la diversità dei sistemi elettorali, seppur non così intollerabile da determinare l’illegittimità delle norme che la originano, è tale da impedire una corretta formazione del voto. Conseguentemente, rimarrebbe comunque sempre preferibile rimandare le elezioni al momento in cui il Parlamento si sarà dotato di una legge elettorale organica.

Un siffatto comportamento presidenziale suonerebbe però incoerente e, soprattutto, svelerebbe indubbiamente l’artificiosità della giustificazione – addotta pubblicamente – della scelta di formare il nuovo governo, con effetti certamente negativi sul grado di fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In altri termini: radicando la legittimazione del governo sul piano tecnico-giuridico, non sarebbe razionalmente accettabile che il Presidente riportasse la questione sul piano politico dell’opportunità, una volta che l’argomento tecnico-giuridico sarà stato rigettato dalla Corte Costituzionale stessa e sarà pertanto divenuto inservibile ai fini della giustificazione pubblica di cui sopra.

Conclusivamente, a mio parere il verdetto della Corte Costituzionale non dovrebbe essere influente riguardo la necessità di sciogliere le Camere e indire nuove elezioni: sarebbe piuttosto influente solo riguardo l’individuazione esatta delle norme elettorali da applicare.

Il nuovo governo, dunque, non potrebbe essere sciolto prima della pronuncia della Corte (perché non si saprebbe in base a quali norme votare), ma al contempo non potrebbe non essere sciolto una volta conosciuta la pronuncia della Corte.