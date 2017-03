Conservatorio di Messina: l’on. Vignali a Messina per illustrare il “Bonus Stradivari”

Lunedì 6 marzo, alle ore 17.00, nei locali del Conservatorio “A. Corelli” di Messina, si terrà un importante incontro con l’On. Raffaello Vignali, per illustrare agli studenti i vantaggi del cosiddetto “Bonus Stradivari 2017”.

Si tratta di una norma che l’onorevole Vignali ha fatto approvare all’interno della Legge di Bilancio 2017, che conferisce il diritto di ricevere un bonus per l’acquisto di uno strumento musicale.

Sono tante le novità del provvedimento per l’anno in corso. Innanzitutto la norma prevede un’estensione dei soggetti beneficiari, che sono non soltanto gli studenti dei Conservatori, degli ISSM e degli enti abilitati a rilasciare titoli riconosciuti Afam, ma anche gli studenti dei Licei Musicali e quelli frequentanti corsi di strumento che non erano stati presi in considerazione durante il 2016.

Ma a cambiare è anche l’importo del bonus, che diventa maggiore per il 2017. Infatti, a fronte dei 1000 euro inizialmente previsti, il provvedimento fatto approvare da Raffaello Vignali riconosce la possibilità di ottenere un contributo pari al 65% del prezzo d’acquisto, fino ad arrivare ad un contributo massimo di 2500 euro.

Come è facile intuire, quello di lunedì sarà un incontro utilissimo per gli allievi del Conservatorio Corelli, che possono contare su una costante attenzione delle loro esigenze da parte della Direzione, che lavora con impegno per la valorizzazione dei talenti della Città e la promozione della cultura musicale che è da sempre preziosa componente del patrimonio artistico italiano.