Conservatorio di Messina: concorso nazionale per giovani promesse della concertistica

Il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, ospiterà nella sua Aula Magna la selezione regionale del prestigioso Concorso “Giovani talenti per la musica – Alda Rossi da Rios”.

La selezione avrà luogo lunedì 13 febbraio, a partire dalle 15, con le performance di cinque giovani artiste provenienti da tutta la Sicilia: Sara Bursi (pianoforte, Palermo), Francesca Mannino (canto, Messina), Giorgia Grutta (saxofono, Trapani), Giulia Giuffrida (violino, Catania), Alida Capobianco (canto, Ribera).

Il Concorso è giunto alla sua X edizione, affermandosi nel panorama musicale italiano come un ottimo trampolino di lancio per la carriera artistica delle studentesse dei Conservatori ed Istituti di Musica italiani.

Il concorso, promosso dal Soroptimist International d’Italia, ha cadenza biennale ed è aperto alle studentesse che non hanno superato i 25 anni di età.

Il Conservatorio di Messina ospiterà la selezione regionale aperta alle candidate che sono state scelte tramite audizione dalle istituzioni musicali d’appartenenza. L’iniziativa, che si inquadra nelle finalità del Soroptimist International d’Italia per la promozione della donna nelle professioni e nelle arti, rappresenta anche una bella testimonianza della sinergia tra le istituzioni musicali siciliane e della loro interazione con le forze culturali del territorio.

“Iniziativa dai molteplici punti di forza, da Soroptimista, trovo positivo che il Club continui a incoraggiare, con duraturo impegno, l’empowerment della donna – ha sottolineato la presidente Giusi Furnari – da siciliana, trovo che la Sicilia abbia molto da dire nel settore musicale, e che il confronto regionale prima e nazionale poi, siano momenti di valorizzazione e arricchimento per le nostre realtà musicali. Ulteriore motivo di orgoglio è il poter ospitare la selezione nel Conservatorio della città di Messina. A nome mio e di tutte le soroptimiste ringrazio allora il Conservatorio in tutte le sue componenti, il direttore maestro Antonino Averna e Alba Crea, socia Soroptimist, che per incarico nazionale ha organizzato e governato l’iter del concorso a livello regionale”.