Conferenza permanente Area dello Stretto, Bisignano e Limosani puntano su trasporti e portualità

Michele Bisignano e Michele Limosani chiamati a rappresentare Messina nel pool di esperti del comitato tecnico di supporto alla conferenza interregionale permanente per il coordinamento delle politiche per l’area dello Stretto, costituita recentemente dall’Assemblea regionale siciliana a dal Consiglio regionale della Calabria. Un’accoppiata che punta sin da subito a una sinergia tra gli assessorati competenti per realizzare un sistema dei trasporti integrato e che vede nella nuova Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro una grande opportunità.

Bisignano, già assessore all’area dello Stretto dell’ultima giunta provinciale di palazzo dei Leoni, e Limosani, docente di Politica economica, sono da anni impegnati nello sviluppo integrato dell’area vasta compresa tra i territori messinese e reggino. A nominarli, l’ufficio di presidenza della conferenza, composto da Giovanni Ardizzone, presidente dell’Ars, Domenico Battaglia, delegato del presidente del Consiglio regionale calabrese, e Giuseppe Neri, a sua volta consigliere della Regione Calabria. Nel comitato tecnico di supporto altri due messinesi, in rappresentanza dell’Università mediterranea di Reggio Calabria, i professori Francesca Moraci e Giuseppe Fera. E ancora nomi illustri come quelli di Mario Abis, sociologo di chiara fama, Luca Danese, già sottosegretario ai Trasporti nei governi D’Alema e Amato, e Carlo De Vito, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato – Sistemi urbani.

Michele Bisignano

La conferenza interregionale permanente è stata istituita, su iniziativa dei presidenti delle due assemblee regionali, con la finalità di coordinare le politiche per l’area dello Stretto e di confrontarsi con le varie realtà istituzionali del territorio. Ne fanno parte i deputati regionali messinesi, i consiglieri regionali reggini e i sindaci metropolitani di Messina e Reggio.

“La mia nomina, come quella del professore Limosani, con il quale c’è in materia una evidente identità di vedute – afferma Bisignano – è il riconoscimento di un’azione coerente, portata avanti da diversi in anni, in quello che si sta rivelando l’unico progetto strategico per fare uscire l’area dalla recessione in cui versa da tempo”.

Una novità assoluta che, per la prima volta, vede le due Regioni scendere in campo: “Dopo anni in cui non si sono nemmeno parlate, viene istituzionalizzata una conferenza permanente composta dalle due assemblee. Prende sempre più corpo questa idea di sviluppo strategico di area vasta che adesso deve essere seguita da atti concreti. Il primo passo sarà di invitare i due assessori regionali ai Trasporti per verificare le condizioni per un accordo di programma quadro per il sistema dei trasporti e dei collegamenti nell’area dello Stretto, intesa nel senso più ampio possibile, al fine di dare più continuità ai collegamenti e ovviare ai rischi costanti cui va per esempio incontro il traghettamento veloce. Si tratta di un tema fondamentale, considerando che finora era stato tutto demandato a interventi isolati dello Stato, con le Regioni che non avevano mai svolto alcun ruolo”.

Altro asso che Bisignano e Limosani intendono calare sul tavolo è quello dello sviluppo della portualità, facendo leva sulle opportunità offerte dall’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto, con sede a Gioia Tauro e comprendente Messina e Milazzo, oltre a Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Vibo Valentia e Reggio Calabria: “Si tratta di uno dei più grandi sistemi portuali esistenti – conclude l’ex assessore provinciale – sia per area geografica che per infrastrutture. Tutto dipende da come viene utilizzato. Non bisogna più ragionare in termini localistici. Tutto, ormai, procede nell’ottica dell’integrazione”.