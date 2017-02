Condanne definitive in Cassazione per l’ex rettore dell’ateneo messinese, Tomasello, e per il preside Macrì

Il ricorso in Cassazione per il processo scaturito dall’inchiesta che nel 2007 si abbattè come un ciclone sulla facoltà di Veterinaria di Messina, vedeva imputati eccellenti, come l’ex rettore dell’Università di Messina, Francesco Tomasello, e l’ex preside della facoltà di Veterinaria, Battesimo Macrì, si è concluso nella tarda serata di ieri con un nulla di fatto per i 6 che avevano chiesto il terzo grado di giudizio.

La sesta sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Tomasello e Macrì; ha rigettato i ricorsi presentati da Stefano Augliera, Giuseppe Piedimonte, Eugenio Capodicasa e Ivana Saccà. Prescrizione, invece, per Antonio Pugliese. Diventano dunque definitive le condanne inflitte in Appello.

Il processo, in secondo grado, si era concluso con prescrizioni e sconti di pena. I giudici della Corte d’Appello di Messina, nel febbraio dello scorso anno, avevano dichiarato la prescrizione per due capi d’imputazione per l’ex rettore Franco Tomasello, riducendo la pena a 2 anni e 6 mesi (in primo grado era stato condannato a 3 anni e 6 mesi). Prescrizione e pena ridotta anche per l’ex preside della facoltà di Veterinaria, Battesimo Macrì, condannato a 3 anni, contro i 5 anni e 4 mesi del primo grado. Le altre condanne: 2 anni e 6 mesi per Antonio Pugliese, 4 anni per Giuseppe Piedimonte, 2 anni e 7 mesi per Stefano Augliera. Dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione per altri 5 imputati.

Nell’ambito del filone di inchiesta che riguardava la gestione dei finanziamenti regionali erogati per il progetto Lipin, per cui furono indagati Eugenio Capodicasa, a capo del rettorato, e la moglie, Ivana Saccà, i giudici li avevano condannati a due anni, pena sospesa.

Il processo è scaturito dall’inchiesta che nel 2007 sconvolse la facoltà di Veterinaria, relativo a concorsi truccati e la gestione dei fondi regionali stanziati per il progetto Lipin. Oltre il rettore, furono indagate altre 24 persone tra docenti e funzionari dell’Università di Messina. L’inchiesta scattò a seguito della denuncia di un docente, Giovanni Cucinotta, che sostenne di essere stato costretto, nella qualità di componente della commissione di un concorso a cattedra, a pilotarne l’esito per aggiudicare un posto di professore associato al figlio del professore Macrì. Cucinotta sostenne di non essersi piegato. L’altro filone dell’inchiesta puntò sulla gestione “allegra” delle risorse destinate al progetto scientifico Lipin: 3 milioni di euro stanziati dalla Regione.

Hanno difeso gli avvocati: Bonni Candido, Carmelo Scillìa, Nino Favazzo, Alberto Gullino, Tommaso Autru Ryolo.