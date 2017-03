Concussione e abuso d’ufficio al Comune di Vittoria, arrestato l’ingegnere messinese Giuseppe Chiofalo

Una carriera già minata da una precedente vicenda giudiziaria dalla quale ne era uscito assolto perchè il fatto non sussiste, ma per Giuseppe Chiofalo, ingegnere messinese di 54 anni, con un passato politico nel Psi, comunque sempre nell’area del centrosinistra, poi capo Ufficio tecnico del Comune di Vittoria, la Giustizia è tornata a bussare alla sua porta. Chiofalo è stato arrestato stamani dalla

Squadra Mobile di Ragusa, accusato di Concussione e Abuso d’ufficio. Per lui arresti domiciliari nella sua abitazione di Messina.

Secondo gli investigatori, il professionista, già titolare di uno studio di ingegneristica a Catania, a chi, nella sua qualità di dirigente comunale, gli si rivolgeva per ottenere concessioni edilizie, ‘suggeriva’ di rivolgersi ad un ingegnere del proprio studio catanese e di sollevare dall’incarico il professionista al quale il richiedente si era precedentemente rivolto. Intascando così ingenti somme di denaro.

A supporto delle indagini che avrebbero portato alla luce lo storno di ‘clienti’ alla propria attività privata, intercettazioni telefoniche e ambientali, Da queste, ad esempio, sarebbe emerso il caso di una donna, che Chiofalo avrebbe convinto a sostituire l’ingegnere cui aveva affidato la pratica con un giovane collega del proprio studio, che l’avrebbe eseguita regolarmente ma, protocollata da Chiofalo, quest’ultimo avrebbe incassato quasi tutta la parcella del lavoro eseguito dal collega.

A Chiofalo viene contestato anche l’abuso d’ufficio per avere fatto arrivare, tramite operai del Comune, a un amico professionista, un’autobotte d’acqua senza rispettare la lista di priorità. L’ingegnere messinese è indagato anche per falsa attestazione, utilizzo di stemmi identificativi di un corpo di Polizia, millantato credito e usurpazione di titoli per avere usato lampeggianti e una paletta di servizio delle forze dell’Ordine con la propria auto, senza averne titolo, e spacciandosi per segretario particolare di un parlamentare, col quale aveva avuto rapporti, ma che erano interrotti da anni.

Nell’ambito dell’inchiesta ragusana sono state sequestrate al Comune di Vittoria diverse pratiche che erano state curate dall’ingegnere, prima di essere allontanato dall’Ente. Il professionista, infatti, era già stato rimosso dall’incarico di dirigente tecnico, per comportamenti irregolari.

Nel dicembre 2015, Chiofalo fu assolto, dal tribunale di Messina, nel troncone del processo scaturito dalla maxi-inchiesta sugli appalti della ferrovia Circumetnea, seconda stazione appaltante in Sicilia dopo l’Anas. Era imputato insieme all’imprenditore catanese Enrico Maltauro per corruzione aggravata.

Per l’accusa del tempo, Maltaruro aveva corrisposto a Giuseppe Chiofalo, allora capo della segreteria tecnica del sottosegretario ai Trasporti, Raffaele Gentile, “una somma di denaro trasmessa a mezzo bonifico bancario sul conto corrente appositamente aperto da Chiofalo a nome del centro studi Cetras, e dalla società Ambiente e Sicurezza, quale prezzo della disponibilità dello stesso Chiofalo a favorire il gruppo Maltauro”. Il processo a loro carico si concluse con l’assoluzione per entrambi. Chiofalo, nel 2012, ebbe anche l’incarico di esperto del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Oggi è agli arresti domiciliari.