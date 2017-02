Combattere il bullismo è possibile

di Ida Cuzzocrea

Il bullismo e la sicurezza informatica, sono temi drammatici, perché tutto questo non è uno scherzo né una ragazzata, ma violazione dei diritti e assurda discriminazione che continua a danneggiare molti ragazzi che non trovano la forza e il coraggio di ribellarsi.

Da cosa e perché nasce questo fenomeno? Molti gli studi condotti su questo argomento e molte le ipotesi che purtroppo non hanno ancora determinato il superamento di questa follia giovanile che continua a mietere vittime. Il gruppo si rafforza dietro un leader che impone regole e scelte alle quali nessuno si sottrae in una omologazione che annienta le varie personalità. Così chi non si adegua diventa “un diverso” da tiranneggiare con atti e atteggiamenti di raffinata e sottile crudeltà.

In mezzo a tanta assurda e inumana violenza, meraviglia e commuove la storia di Vincenzo Vetere, un giovane che dopo avere vissuto fin dalla prima elementare l’inferno di numerose aggressioni da parte dei suoi compagni di scuola non solo è riuscito a venire fuori da questa situazione ma anche a fare qualcosa di positivo per chi come lui, è stato vittima di violenze inaudite.

Questo giovane di 19 anni ha fondato infatti in un piccolo paese fra Milano e Varese, con l’aiuto di altri giovani determinati, decisamente preparati e attenti a queste problematiche, l’associazione A.C.B.S. (Associazione Contro Bullismo Scolastico) un centro di ascolto per sostenere ragazzi vittime di altri ragazzi dimostrando così, che fare squadra contro il bullismo è possibile e doveroso. L’associazione ha evidenziato inoltre che sospendere i bulli nel momento in cui vengono scoperti è non solo inutile ma dannoso, perché questi ragazzi che vedono nella violenza e nella prevaricazione dell’altro la propria affermazione, devono essere rieducati con attività socialmente utili.

Vincenzo Vetere, è riuscito con coraggiosa determinazione a dare fiducia a tanti ragazzi, dimostrando loro che avere gusti o inclinazioni diverse dal gruppo, non deve essere considerata una limitazione, ma al contrario un valore aggiunto che va tutelato e difeso.

Vittorio non fumava, non amava i jeans, non contestava i genitori né le autorità scolastiche e per questo era considerato inferiore. La sua sofferenza intima (aveva perso più del 40 per cento dei capelli per lo stress) era stata sottovalutata persino dai genitori che spesso lo invitavano a non dare troppo peso ai gesti dei compagni.

E proprio riferendosi alla propria esperienza, questo ragazzo ha evidenziato quanto sia dannosa la sottovalutazione che spesso i genitori, gli insegnanti e purtroppo alle volte anche taluni assistenti sociali danno del fenomeno. Con colloqui anonimi, incontri in rete e ora sempre più frequentemente riunioni nelle varie scuole si è riusciti, proprio grazie alla sua personale testimonianza, ad accogliere sfoghi e varie esperienze che fanno prevedere il superamento di atteggiamenti discriminanti verso i più deboli.

È necessaria la massima attenzione verso questo fenomeno più diffuso di quanto si pensi. È necessario parlare, denunciare e spingere i genitori, il corpo insegnante, le assistenti sociali e quanti ruotano intorno al mondo giovanile a guardare con attenzione al problema, perché non deve più accadere che ci si renda conto di questo crudele atteggiamento solo quando un ragazzo tenta di uccidersi. È necessario parlare prima, per evitare di urlare il proprio sdegno doloroso quando è troppo tardi, perché uscire dal bullismo è possibile!

Oggi, In tempi moderni il bullismo corre in rete provocando disagio e arrivando troppo spesso a determinare una sofferenza disumana che può sfociare in un drammatico e inaccettabile suicidio.

Il 7 febbraio, nella giornata tesa a una maggiore sicurezza informatica, si è voluto sensibilizzare il campo di informazione informatica perché sia presente una maggiore attenzione e responsabilità nei numerosi utenti del web. Contro gli attacchi alla reputazione, le insinuazioni scorrette, le affermazioni pesanti e gratuite, le fotografie che ritraggono momenti intimi e spesso di dubbio gusto, non si può più stare a guardare.

A tale proposito dobbiamo sottolineare l’apertura di uno sportello sempre più conosciuto in Lombardia al servizio dei cittadini lombardi. Il Comitato Regionale della Comunicazione (Co.Re.Com.) in grado di tutelare la reputazione di chi affida al web il proprio pensiero. Si tratta di comitati presenti in molte parti d’Italia attraverso i quali si cerca di limitare, se non eliminare, furti di identità, commenti su Facebook, utilizzazione scorretta di video postati spesso con conseguenze drammatiche. Abbiamo voluto però evidenziare lo sportello lombardo per l’efficienza e l’attiva presenza nel territorio. Umanità, capacità di ascoltare, rapidità di intervento, come sottolinea la presidente Federica Zanella, caratterizzano l’azione di questo centro, punto di riferimento per superare tante situazioni sempre più incresciose presenti nel web.

Il carattere globale dell’informazione informatica con le possibili e purtroppo reali distorsioni ha spinto la Polizia Postale a scendere in piazza per raggiungere con un grande tir, moltissimi giovani in numerose città italiane. Si sono riscontrate così un notevole aumento di denunce minorili con una conseguente responsabilizzazione degli stessi, perché se è vero come è vero che la tutela del Web passa attraverso il tribunale dei minori deputato a rimuovere ciò che può fare male e spesso non risponde alla realtà, siamo tutti responsabili quando non denunciamo con coraggio le tante drammatiche situazioni che portano alla distruzione dell’esistenza soprattutto giovanile.

Il mondo attuale dà la possibilità di scambi rapidi, fra realtà spesso estremamente lontane. Scambi che avvengono in tempo reale e che permettono conoscenze e comunicazioni le più disparate ma che proprio per la difficoltà di controllo possono essere fonte di grande dolore ed espressione di crudeltà. È per questo motivo che non vanno dimenticate le tante vittime che l’irresponsabile cattiveria dell’umanità computerizzata ha generato.