Il colore della povertà

di Luigi Bruzzano

Mi sono sempre chiesto nella mia vita se la povertà avesse un colore. Una domanda senza risposta, fino a una fredda domenica di gennaio. Sempre più convinto che alcune risposte della vita non arrivino dai libri, ma dalla strada, quella strada divenuta nel tempo maestra.

Una domenica trascorsa al freddo e al gelo, passeggiando in via della Conciliazione, ammirando la maestosità di San Pietro, dai microfoni Papa Francesco accoglie i suoi fedeli con il suo affettuoso e immancabile: “Cari fratelli e sorelle buongiorno”. Una festa che quasi ogni domenica si rinnova, mentre l’omelia del Santo Padre, con quel suo fare amichevole, colpisce il cuore dei tanti fedeli intervenuti a San Pietro, il cielo diventa plumbeo, un aria sempre gelida scaldata solo dalle parole del Pontefice.

Sono in tanti a cercare riparo da quell’aria fredda, pungente, da far diventare rosso il naso dei bambini in braccio ai loro genitori intendi nella preghiera. Ben presto mi rendo conto che il freddo è diventato insopportabile, decido di cercare rifugio sotto il porticato nei pressi della sala stampa vaticana, un luogo frequentemente abitato dagli “ultimi”. Qui “dimorano” i senza tetto, i senza lavoro, i senza famiglia, tutti coloro che hanno come comune denominatore la sofferenza della strada. Figli di una società che li ha dimenticati, insieme si fanno compagnia, si aiutano tutti uniti da una fratellanza che tanti di noi forse oggi hanno dimenticato. Un sorriso sdentato mi accoglie, facendomi cenno di “accomodarmi” sui “confortevoli” gradini di marmo resi gelidi dalle temperature.

Decido di trascorrere così la domenica, anzi sarebbe più giusto definirla la “domenica della brava gente” vista la compagnia. Nell’incrociare le gambe modo yoga, i miei amici meno fortunati tra una sigaretta e un tuo bicchieri di vino si raccontano. Storie di vita vissute ai margini, nei loro occhi la volontà di farmi conoscere le loro vite precedenti, quelle fatte di famiglie, di figli, di genitori, di case permeate da quei colori delle loro terre. Tutti fanno a gara per offrirmi qualcosa di quel poco che posseggono, tra lacrime e fumo di sigaretta Mario decide di raccontarsi, dalle mie spalle spunta un suora con in mano delle scatole di biscotti, avvicinandosi li regala ai “fratelli bisognosi”, guardandomi mi chiede se sono nuovo del posto e da dove vengo.

Tutti i “commensali” del pranzo domenicale sorridono alle domande della suora, ma sono felice di trascorre la mia domenica tra loro, mentre Mario riprende la sua storia: “Mi chiamo Mario 56 anni e vengo dall’Albania, una vita trascorsa tra privazioni e sofferenze. Ho cercato una via di fuga a quell’esistenza impossibile, perciò ho deciso di imbarcarmi su un battello e venire a cercar miglior fortuna in Italia. Nel mio Paese avevo un lavoro, una famiglia, dei figli, in seguito ai disordini del ‘97 ho deciso di lasciare la mia terra e fuggire. Una scelta decisiva lasciando la mia famiglia, la mia ditta di lavori edili, la mia casa e quell’odore inconfondibile della mia terra”.

Un discorso che si interrompe bruscamente quando tira fuori la foto di sua figlia, mi rendo conto di una sofferenza interna permeata dalla lontananza, il rispetto per il dolore altrui mi fa terminare la conversazione. Prima di andar via chiedo a Mario se posso fargli una foto, con gli occhi lucidi, ed un mezzo sorriso, mi prega di non farlo spiegandomi che la figlia non sa che vive in strada. Saluto e mi allontano, da lontano uno dei “padroni di casa” si affaccia da un cumulo di cartoni, alzando la testa a modo di talpa, mi saluta, chiedendomi se domenica prossima passerò a trovarli.

E sì, se la povertà avesse un colore sicuramente sarebbe il bianco, dove le anime buone non hanno bisogno di fare il bagno per diventar candide.