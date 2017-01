CMdB in assemblea contro i tir in città e la rada “occupata”. A Tremestieri arriva la draga

di Eleonora Urzì Mondo

19 dicembre: da questa data è impraticabile il porto di Tremestieri. Un Natale all’insegna del traffico pesante in città, senza possibilità di veicolarne anche solo una parte nella zona sud. E solo ieri sono partiti gli interventi di dragaggio che dovrebbero portare alla fruibilità di almeno un approdo entro qualche giorno. L’ennesimo disagio determinato da un peccato originale per il quale nessuno, eccetto Messina, ha pagato dazio: lavori mal concepiti e mal fatti, sin dall’inizio, comportano un costante e reiterato disagio, che si concretizza in un’operatività degli approdi che è a singhiozzo e non garantisce alcuna continuità.

Liberare la città dai tir, quindi, resta un miraggio e, almeno per altri tre anni, dovremo sopportare la situazione in essere. Serve portare ancora pazienza – come se Messina non ne avesse dimostrata a sufficienza – e attendere il completamento dei lavori a Tremestieri che, per l’appunto, dovrebbero essere terminati in un triennio. Triennio nel quale tutto resterà com’è, compresa la situazione della rada San Francesco, evidentemente. A breve, infatti, l’Autorità Portuale dovrà provvedere al rinnovo della concessione per l’occupazione dell’area, da tempi immemori, scampolo di un’ideale Franzopoli.

C’è da scommettere che più di qualcuno storcerà il naso e punterà il dito contro un’amministrazione che sulla “liberazione” della rada ha costruito buona parte della propria proposta elettorale. C’è il fattore Tremestieri che, però, vincola il tutto rendendo l’operazione profondamente complessa. E anche di concessione si parlerà quest’oggi a Palazzo Zanca perché, se Renato Accorinti si è proposto come colui il quale avrebbe restituito alla città quel fazzoletto di terra che affaccia in Viale della Libertà, Cambiamo Messina dal Basso non ha certamente accettato passivamente di dover aspettare la consegna dei lavori del porto perché questo avvenga. Non intendono rimanere con le mani in mano Vittoria Faranda, Valeria Grimaldi, Federico Alagna – nuove ed ex portavoce di CMdB – e co che, a questo rinnovo, dicono assolutamente di no.

Alle 17.30 nel Salone delle Bandiere, oggi, si terrà un’assemblea popolare organizzata proprio dal gruppo filogovernativo per dire no al passaggio dei mezzi pesanti nel cuore di Messina. In tale contesto, come gli stessi hanno spiegato in conferenza stampa ieri, si discuteranno proposte da attuare nel frattempo, per rendere meno doloroso possibile questo ulteriore periodo di tempo nel quale i tir continueranno il proprio passaggio in città e la rada rimarrà nella disponibilità degli armatori privati.

Presenti alla presentazione ai giornalisti dell’odierno incontro, anche le consigliere Ivana Risitano e Cecilia Caccamo, l’assessore Sebastiano Pino che ha confermato la propria presenza anche al confronto che si terrà nel pomeriggio, e il di lui predecessore in giunta, Filippo Cucinotta.