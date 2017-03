I Cinquestelle vogliono i sedicenni alle urne. Chissà perché

I Cinquestelle non puntano in alto ma in basso. Li vogliono arraffare sui banchi di scuola, impegnati tra un selfie e una chat, alle prese con il primo amore, i nuovi elettori. La proposta, non nuova, è quantomeno discutibile: far votare anche i sedicenni alle elezioni politiche. La proposta di legge è di Danilo Toninelli che vorrebbe inserire gli adolescenti tra gli elettori delle regionali e comunali.

Un voto in erba del quale si discute da qualche anno in Europa, dove l’Austria, dal 2007, ha ammesso i giovanissimi alle urne. Poi in Svizzera (solo per elezioni locali) e ancora in Norveglia e in alcuni Lander tedeschi. Fuori dall’Europa, gli under 18 votano in Argentina, Brasile, Cuba, Ecuador e Nicaragua.

Ma chiediamoci, specie in Italia, paese ‘vecchio’ dove, in teoria, un ‘voto giovane’ sarebbe più giustificato che mai – ha come obiettivo quello di bilanciare l’età media della base elettorale sempre più anziana e dunque mirata a una politica che tuteli i propri interessi e non quelli delle nuove generazioni – se, nella pratica, può essere opportuno mandare alle urne i sedicenni.

Parliamo di ragazzi cresciuti a pane e sfiducia, con esempi di figure istituzionali spesso indagate per concussione, corruzione; ragazzi comunque divenuti adolescenti all’ombra di una politica discussa, magari offesa. Quanti tra loro, in casa, hanno sentito i genitori, i nonni, definire “ladro, incapace, corrotto, massone” chi sta al Governo? Tanti sicuro.

Lo ha detto il premier Gentiloni: “La denigrazione delle istituzioni è una delle cause della crisi italiana“. Come a dire che parlare male non fa bene a nessuno, nè a chi è vittima di quel male nè a chi lo fa, perché la ricostruzione non parte dal denigrare ma dal voltare pagina e fare bene.

E a voltare pagina, negli intenti dei Cinquestelle dovrebbero essere i sedicenni. Ma guardiamoli prima di affidare loro un compito così impegnativo. Sono quelli formati nella scuola che non va, occupata almeno un mese l’anno, da docenti ‘insoddisfatti’. Insoddisfatti perché lontani da casa, dagli affetti, distanti anche 1000 chilometri. Sono i ragazzi che a chiedere loro la differenza tra giunta e consiglio comunale si prendono 3 minuti di pausa per trovare la risposta su Internet. Il loro mondo è il web, con qualche puntata alla sala scommesse e un videogioco. Sono ragazzi che “la politica è quella cosa che fa incazzare il padre, riduce la pensione al nonno ma ha un grosso pregio: scuole chiuse durante le elezioni“.

E appare ovvio che non è un caso che a proporre il voto ai sedicenni siano i Cinquestelle. Il movimento che in questa bagarre rappresenta il ‘nuovo’ punta sull’elettorato fresco del nulla, non contaminato, non corazzato, che si lascia catturare da ‘santoni’ della politica che immaginificano un futuro fatto su misura per le ‘giovani prede’. Ma basta un po’ di Storia in più, magari insegnata da un docente ‘libero’, non frustrato da trasferimenti illogici, né catechizzato da vecchia o nuova politica, per scoprire, i giovani, che non c’è ideologia che tenga davanti a una poltrona sicura. Perché la politica andrebbe fatta sulla strada, per la strada.

Cari ragazzi, non sono nessuno per dirvi: “attenti al lupo”, ma leggete, fatevi un’idea di come va l’Italia fuori dai social, e capite l’importanza di un voto. Diffidate da chi è intransigente con gli altri e indulgente con se stesso. La verginità, una volta perduta, non torna. E Savanarola è morto da tempo.