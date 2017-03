“Cinema a 2 euro”: la politica del sottocosto. Umberto Parlagreco: “Solo propaganda”

Perché non continuare? Questo è quello che il Ministro Franceschini ha pensato dell’iniziativa Cinema 2day, il progetto che a partire da settembre 2016, ogni secondo mercoledì del mese, permette l’ingresso a soli due euro nelle sale cinematografiche aderenti. E in effetti, il Mibact ha deciso di prolungare l’iniziativa per altri tre mesi e una curiosa coincidenza fa sì che oggi, in occasione della Festa della donna, sia proprio il secondo mercoledì di marzo, regalando a tutte le italiane il diritto di andare al cinema a prezzo scontato.

Cinema 2day è stato pensato come strumento per rendere le proiezioni nelle sale più accessibili, in maniera tale da divulgare tra tutte le classi generazionali e sociali, la cultura per la “settima arte”.

Ma, come spesso accade, il prolungamento non è stato accolto col favore sperato. Infatti, sono tanti gli esercenti e i distributori che hanno lamentato una “svendita” del lavoro cinematografico, considerando finanche umiliante, per l’irrisorietà, stabilire il costo del biglietto a due euro.

Eppure, conti alla mano, l’iniziativa ha fatto registrare presenze massicce e, di conseguenza, anche incassi notevoli:

14 settembre 2016 – 598.460 biglietti staccati per un incasso di 1.25 milioni di euro;

12 ottobre 2016 – 1.008.834 biglietti staccati per un incasso di 2.3 milioni di euro;

9 novembre 2016 – 1.027.723 biglietti staccati per un incasso di 2,2 milioni di euro;

14 dicembre 2016 – 825.936 biglietti staccati per un incasso di 1.7 milioni di euro;

11 gennaio 2017 – 1.127.428 biglietti staccati per un incasso di 2.3 milioni di euro;

8 febbraio 2017 – 1.034.018 biglietti staccati per un incasso di 2.1 milioni di euro.

Considerando il plauso che Cinema 2day ha riscosso tra le associazioni culturali, studentesche e sociali, non v’è motivo di dubitare che questi numeri verranno confermati, se non moltiplicati, nei prossimi tre mesi.

Tuttavia dai produttori, distributori e titolari delle sale cinematografiche si leva un’alzata di scudi.

Per i responsabili di Teodora Film, addirittura, si tratta di una manovra esclusivamente politica, strumentalizzata dal Ministro Franceschini per raccogliere consensi in periodo pre-elettorale.

Sull’argomento abbiamo intervistato Umberto Parlagreco, esercente della Multisala Iris e del Cinema Lux a Messina e presidente provinciale dell’ANEC:

Da titolare di sala cinematografica definirebbe positiva l’esperienza di Cinema 2day?

E’ un argomento delicato perché il taglio che è stato dato all’iniziativa è puramente demagogico. I numeri sono impressionanti, ma superficiali. Nessuno però parla dei weekend precedenti e successivi che sono deserti, ad esempio. Il guadagno compensa la perdita? Dipende, nelle grosse strutture ho il sospetto che tra ristorazione (che tipicamente è molto cara) e grande capacità di accogliere utenza non vada tanto male; le perdite sono per i piccoli esercenti. La perdita però sarebbe anche accettabile se il pubblico nuovo che affolla le sale durante quei giorni poi si riabituasse a venire al cinema. Questo però non accade. Non c’è stato nessun aumento di pubblico grazie all’iniziativa, anzi il cinema italiano nel 2017 ha il segno meno rispetto al 2016 nonostante i Cinema2Days.

Faccio anche presente che tutte le strutture hanno iniziative promozionali che servono a fidelizzare il pubblico. Io ad esempio sarei stato molto favorevole a creare una forma di abbonamento, in modo da invogliare il cliente a venire più di una volta.; 20 euro per 10 film ogni mercoledì, è una delle proposte che abbiamo fatto in sede regionale, ma che è stata scartata. Ovviamente una promozione del genere ha un effetto più a lungo termine e non immediato; ma come dicevo l’iniziativa ha avuto uno scopo puramente propagandistico, non quello di cercare di sensibilizzare il pubblico.

Durante i mercoledì di Cinema 2day ha registrato maggiori presenze in sala?

Assolutamente sì, abbiamo avuto sale piene e gente che andava via perché non trovava posto.

Ritiene possa essere utile la proroga di tre mesi disposta dal Mibact?

Ribadisco che così come è concepita l’iniziativa non ha nessuna utilità se non quella di far fare bella figura al ministro. Al pubblico dico di informarsi su tutte le promozioni che ci sono nei cinema. Al cinema Iris si possono guardare i film a 3€ tutti i giorni feriali, non solo un mercoledì al mese, ad esempio.

Secondo lei la protesta dei distributori è giustificata? Davvero l’iniziativa svende il cinema italiano, infondo si tratta di una sola serata al mese?

Quello che costa poco vale poco. E’ una questione di principio. La cultura si deve pagare. Il rischio è che si instilli nel pubblico occasionale l’idea che il valore di un film al cinema sia basso, e che il prezzo normale del film sia esageratamente alto, quando invece il cinema è e resta il passatempo più economico che esista.

Cinema 2day ha fallito? Se sì, cosa ritiene debba essere fatto per avvicinare il cinema alla gente?