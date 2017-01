Che fatica essere Saviano

Sembra esserci un disegno, una trama ordita in punta di lama, per demolire l’immagine di uomo che pare venuto su a pane e Camorra: Roberto Saviano.

Quanto sia discusso lo scrittore autore di Gomorra, non stiamo qui a dirlo, ha subito attacchi dalle parti buone e da quelle cattive di questa società che il crimine lo subisce ma non tollera che se ne parli in un libro. E Saviano l’ha svelato alla grande nel raccontare in chiave romanzesca la sua ‘Napul’è mille… dolori’, mille morti, ‘lacrime e sangue’ di una città meravigliosa.

Eppure, sia il libro che la serie televisiva tratta da ‘Gomorra’ hanno inchiodato lettore e telespettatore a pagine e video, perche quel ragazzo ha esordito nel mondo della letteratura usando la fantasia per mettere nero su bianco la realtà, l’insediamento sul territorio, la capacità d’espansione, di fare impresa, della Camorra.

Lo hanno minacciato di morte ( i casalesi); lo hanno investito di offese ed insulti (la politica) ma lui è andato avanti: nuovi romanzi, nuovi attacchi.

L’ultimo è di qualche giorno fa. Roberto Saviano ha un appuntamento a Forlì il 15 marzo, per incontrare gli studenti di tre istituti superiori, parlerà del suo ultimo libro ‘La Paranza dei bambini’. Il preside di uno degli istituti, il liceo classico Morgagni, invia una circolare ai genitori avvisando che “l’adesione all’iniziativa deve riguardare l’intera classe con l’acquisto da parte degli studenti del romanzo al costo di 16 euro”. Il prezzo segnato in copertina è 18 euro. Senza l’acquisto del libro, le classi non potranno partecipare.

Un’imposizione che ha destato l’ira dei genitori e della politica, cui non è parso vero trovare una nuova arma da puntare sullo scrittore napoletano.

Ma lui non ne sapeva niente. Ecco la sua replica su Facebook: “Mi hanno chiesto disponibilità a incontrare gli studenti delle scuole superiori e io, come faccio da anni, ho accettato. Ora in rete circola la bufala sull’acquisto obbligatorio di copie del mio libro. Non esiste nessun obbligo. Da dieci anni vado nelle scuole, e i miei scritti mi fa piacere che vengano letti anche fotocopiati o in copie che passano di mano in mano.

Ci sono sempre andato nelle scuole, senza porre condizioni, perché non ho bisogno di obbligare nessuno ad acquistare copie dei miei libri. Però non potrò essere a Forlì, ragazzi, e non potrò esserci per tutelare voi e la vostra tranquillità: vi strumentalizzerebbero, cosa che del resto stanno già facendo.”

Nessuna difficoltà a credere che Roberto Saviano non abbia bisogno di obbligare all’acquisto di un suo libro. Stupisce, invece,l’accanimento, l’insorgere contro lo scrittore ( peraltro a suo dire all’oscuro della circolare del preside) quando, si sa, è pratica usuale a scuola e nelle Università che molti professori scrivano e pubblichino libri che poi inseriscono nei piani di studio, dunque l’acquisto diventa un obbligo per lo studente.

La verità è che qui c’è di mezzo Saviano, che infine, al netto di polemiche e attacchi, forse trarrà più vantaggio economico dalla pubblicità sollevata sul suo ultimo romanzo, che se lo avesse davvero venduto con l’imposizione agli studenti di 3 istituti.