Centro storico di Brolo: si ricomincia da qui

di Massimiliano Cavaleri

Convegno di presentazione del progetto di valorizzazione del borgo a metà tra mare e montagna. Una settimana di rilievi, studi ed elaborazioni di “nuvole di punti” che raccontano la storia di un borgo, quello di Brolo, che pur arroccato intorno al castello è un borgo marinaro e conserva tesori, tracce di chiese, architetture guerresche a difesa di un porto, tra la rocca e la consolare regia. E, nonostante incurie, interventi impropri, offese, può essere recuperato e ritornare ai colori originari, rivivere, aprendosi a nuove prospettive.

Cosi dall’intuizione del consigliere comunale Salvo Gentile, architetto che ha sviluppato la sua tesi su un progetto di ricostruzione e valorizzazione del Comune, dalla caparbietà dell’assessore Marisa Bonina, con delega ai lavori pubblici e all’urbanistica, è venuto fuori un progetto che coinvolge l’Università di Firenze, Facoltà di architettura, e l’Istituto tecnico per Geometri, il Merendino di Capo d’Orlando.

Nei giorni scorsi si è tenuto un convegno per fare il punto sull’iniziativa: dopo l’introduzione di Gentile e i saluti del sindaco Irene Ricciardello, che ha evidenziato la piacevole presenza dopo lungo tempo del prof. Giuseppe Letizia, prodigatosi perché l’Istituto si dotasse di strumenti all’avanguardia (utilizzati in questo progetto), si è entrati nel merito del progetto.

L’assessore Bonina e l’arch. Gentile hanno voluto sottolineare che è solo l’inizio di un lungo percorso di conoscenza, in grado di portare in prima battuta alla ottemperanza della legge 13 del 2015 “in cui definiremo le tipologie edilizie del centro storico di Brolo, per poi andare verso una pianificazione più dettagliata e un piano particolareggiato. Tutto questo ci serve per avere una base per poter accedere ai vari finanziamenti per un reale recupero“.

In rappresentanza dell’istituto Merendino, il prof. Daniele Bevacqua si è congratulato per la bella opportunità che tramite l’alternanza scuola-lavoro “questi ragazzi e anche i docenti hanno potuto trovare il modo di contaminare le conoscenze, le esperienze, la didattica”. Tema anche questo ripreso e sottolineato dal soprintendente ai BB.CC.AA. di Messina, arch. Orazio Micali, il quale ha fatto un lungo e interessante intervento sull’importanza della conoscenza, della legislazione passata e presente in parte non applicata del tutto.

La sala, piena di addetti ai lavori, amministratori e tecnici del territorio, particolarmente attenta alla relazione del prof. Giovanni Minutoli, docente di restauro dell’ateneo fiorentino, che ha illustrato con l’ausilio di un video le varie fasi di lavoro in modo dettagliato: l’enorme e complesso metodo di acquisizione dei dati che porta poi alla creazione di un modello tridimensionale, base per la creazione di un gis 3D del centro antico. E delle schedature dello stato di conservazione degli edifici e la creazione di un fotoscan con riferimento metrico base per la creazione inoltre di sezioni ambientali. Schedatura delle unità edilizie degli aggregati del centro storico di Brolo finalizzato alla individuazione degli elementi caratteristici (colore, morfologia, tecniche costruttive) dei singoli edifici e, in una seconda fase, per l’individuazione degli interventi edilizi sulle singole unità.

Un progetto tutto in divenire ha sottolineato l’architetto Gentile, che sarà, una volta definito, a disposizione di tutti.