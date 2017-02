Caronte & Tourist presentano “Carnevale in nave” a bordo dell’ammiraglia Telepass

Dopo “Onde sonore Natale”, Caronte & Tourist hanno presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa la seconda data degli “Eventi di Onde Sonore”.

“Carnevale in nave“, una kermesse musicale che si svolgerà, sempre a bordo della Telepass, durante l’attraversamento dello Stretto di Messina, dal 23 al 28 febbraio, in cui si esibiranno due prestigiose band del panorama nazionale della musica latino americana e il 26 febbraio una festa show dedicata ai più piccoli.

Gli incassi delle due serate saranno devoluti all’Associazione “Liberi dalla meningite“, mentre il ricavato dei biglietti venduti per l’evento di dicembre scorso, è stato donato alle associazioni contro la violenza.

“E’ un dovere sociale essere presenti sul terreno in cui si opera – dichiara Vincenzo Franza, in conferenza stampa – ed è anche un’occasione per valorizzare le bellezze dello stretto di Messina. L’iniziativa “Onde Sonore” unisce questi due intenti, se da un lato raccogliamo fondi che poi vengono destinati a scopi socialmente utili, dall’altro rendiamo più piacevole il traghettamento”.

“Si è creato un precedente inedito. Si è prodotta cultura senza chiedere nulla in cambio, soprattutto alle istituzioni, e per un nobilissimo fine: la beneficenza – ha dichiarato il responsabile del personale e comunicazione della Caronte& Tourist, Tiziano Minuti – un’iniziativa concepita all’inizio per intrattenere i nostri clienti ma che data dopo data è cresciuta per lievitazione naturale, con più di mille persone che si sono aggiunte ai clienti del traghettamento per assistere ai concerti. La musica, insomma, è stato il veicolo metaforico che ha unito le comunità delle due sponde, come lo Stretto che non divide ma unisce i due territori che bagna”.

Il gruppo Franza lancia così un nuovo tipo di svago, durante il traghettamento, che potrebbe diventare nel tempo una fonte di attrattiva per i turisti che attraverseranno lo Stretto. Chissà se in futuro oltre all’arancino a bordo, non diventerà interessante anche l’intrattenimento musicale.

All’incontro con i giornalisti erano presenti il presidente della compagnia di navigazione, il Cavaliere del lavoro Olga Mondello Franza, l’amministratore delegato Antonino Repaci e il consigliere di amministrazione Lorenzo Matacena.