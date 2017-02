Caronia e Gioiosa Marea: acqua inquinata ai cittadini. Pronti per una class action

Un terribile dato di fatto, una realtà preoccupante che dilaga a macchia d’olio nel territorio messinese: l’acqua che arriva nelle case è inquinata.

Al momento le segnalazioni, poi accertate sia dall’Azienda sanitaria provinciale sia dall’Ufficio del Giudice di Pace, riguardano i comuni di Caronia e di Gioiosa Marea, ma il numero dei territori contaminati potrebbe crescere. Il movimento “Giovani per Caronia”, guidato da Alessandro Magistro, da tempo conduce una battaglia di denuncia e sensibilizzazione per far accertare la non potabilità dell’acqua che scorre dai rubinetti dei cittadini del Comune.

La scorsa settimana, finalmente, sono arrivati i risultati delle analisi chimiche svolte dall’Asp di S. Agata di Militello, i quali non lasciano spazio all’interpretazione: “L’acqua risulta non potabile e non adatta a utilizzo umano”.

Il Municipio di Caronia avrebbe già ricevuto tutta la documentazione scientifica, adesso si attende la risposta delle istituzioni che dovranno tempestivamente provvedere alla pulizia dei serbatoi ed al controllo della clorazione. Analoga la situazione in un altro Comune del comprensorio, quello di Gioiosa Marea, dove la corruzione dell’acqua è denunciata da molto tempo. Una recente sentenza del Giudice di Pace, datata al 3 febbraio scorso, ha riconosciuto l’inquinamento delle acque ed ha disposto l’abbattimento del canone idrico del 50%, insieme all’obbligo per il Comune di Gioiosa Marea di restituire le somme versate dai cittadini nel decennio 2005-2015, ma soltanto per alcuni coloro i quali si erano costituiti parti in giudizio.

Proprio per questo motivo, Federconsumatori Nebrodi lancia una class action cui invita a partecipare tutti i cittadini del messinese per i quali i propri Comuni non garantiscono la potabilità dell’acqua distribuita dagli acquedotti gestiti dai municipi.

Il suo responsabile territoriale, Teodoro Lamonica, e l’avvocato dell’associazione, Elisa Lembo Luscari, pensano di indire un’assemblea in tempi brevissimi con i cittadini interessati per discutere ed avviare tutte le iniziative del caso.

“Il caso di Gioiosa Marea – commenta il presidente regionale di Federconsumatori, Alfio La Rosa – purtroppo potrebbe essere allargato a molte altre zone della Sicilia. I Comuni dove l’acqua non è potabile, o arriva razionata o irregolarmente, sono veramente molti. La class action – conclude La Rosa – è un modo abbastanza efficace per difendere l’interesse collettivo dei cittadini“.

Sull’altro fronte, “Giovani per Caronia” lancia una petizione popolare per non dover più subire disservizi simili, con acqua sporca, salata e maleodorante, ricordando che l’acqua è un bene pubblico. Anche a Caronia, si chiederà l’abbattimento del 50% del canone idrico aspettando l’intervento dell’amministrazione comunale.