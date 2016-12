Caro benzina: per le feste stangata da 130 mln

“Intervenire sui prezzi dei carburanti che continuano a salire, darebbe prova di avere un Governo che non pensa solo alle banche”.

A rilasciare queste dichiarazioni è Carlo Rienzi, presidente Codacons, incredulo davanti al rincaro dei prezzi del verde e del disel, aumentati, non a caso, durante le feste d’inverno, quando si prevedono milioni di automobilisti sulle autostrade italiane.

Gli aumenti che si erano registrati genericamente nei giorni scorsi hanno ottenuto conferma da Eni, che con una direttiva, ha suggerito di continuare ad applicare rincari per +1 cent per carburante.

Il caro carburanti è stato repentino negli ultimi giorni, infatti, in base ai dati inviati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,636 euro/litro, mentre per il diesel la media è a 1,490 euro/litro. Il Gpl, infine, va da 0,571 a 0,585 euro/litro (no-logo a 0,560). Cifre ben più alte delle scorse settimane e senz’altro più alte dello stesso periodo nel 2015.

Secondo il Codacons, il caro carburante non troverebbe giustificazione nell’andamento del mercato, che non fa registrare aumenti dei prezzi. Difatti, il mercato petrolifero sulla benzina è fermo da mesi e sul disel ha addirittura registrato un ribasso.

Il Comitato per la difesa dei consumatori ritiene che la manovra sui prezzi in Italia sia puramente speculativa, approfittando del fatto che almeno 12,3 milioni di italiani da Natale all’Epifania si metteranno in viaggio con le proprie auto per raggiungere parenti o mete di villeggiatura.

Con i rincari, oggi, fare un pieno di benzina costa 4,45 euro in più e per il disel +6,2 euro, con il risultato che nel solo periodo festivo si spenderanno 130 milioni di euro in più del previsto.