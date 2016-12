Capodanno blindato a Roma

di Luigi Bruzzano

La città capitolina messa a dura prova, tanti i “sorvegliati speciali”, dal Colosseo al Circo Massimo, uno schieramento di forze a garantire un Capodanno all’insegna della sicurezza.

Un piano di prevenzione voluto dal Questore, Niccolò Marcello D’Angelo, al fine di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica.

In una nota diffusa dalla questura di Roma è stato disposto il divieto assoluto di transito nella Zona a traffico limitato del centro storico ad articolati, autocarri, e veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.

Il Campidoglio ha invitato i municipi alla massima collaborazione, garantendo massima precauzione possibile per i cittadini, in coordinamento con i commissariati di Polizia competenti.

Una veste inusuale quella di Roma per i turisti spettatori di una vera e propria militarizzazione, scandita dall’allerta terrorismo dopo i fatti di Berlino e la paura di ritorsioni per l’uccisione di Amis Amri.

Dalle 19 saranno presidiate tutte le maggiori piazze della Capitale, con particolare attenzione per: piazza Venezia, piazza di Spagna, piazza Navona, Campo dei Fiori, piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Gianicolo ed Eur.

Presidiati i ponti dove sono previsti festeggiamenti, dal lungotevere p. Garibaldi a p. S. Angelo, zona che diventerà area pedonale dalle ore 13 del 1°gennaio, per consentire lo svolgersi di una serie di eventi che si articoleranno sui 4 ponti ricadenti nell’area interessata.

Sono stati intensificati i controlli di polizia: oltre mille uomini sono pronti a vigilare lungo le strade della città, sia in divisa aia in abiti civili, una task force a tutela dell’incolumità pubblica.

Una scelta resasi necessaria, nella volontà di garantire lo svolgimento in completa sicurezza dei festeggiamenti senza creare allarmismi e preoccupazioni.

Massima sicurezza dal Tevere che per l’occasione sarà solcato dai mezzi della polizia fluviale, pattuglie appiedate, tiratori scelti, poliziotti in bicicletta che garantiranno un livello di sicurezza al di sopra di ogni standard immaginabile. Il Questore ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini lanciando l’hashtag #dacciunamano, una sorta di sorveglianza diffusa. infatti, saranno in strada lavoratori e cittadini comuni, impegnati nella prevenzione di atti criminali, inoltre nel pomeriggio è previsto un tavolo tecnico dove verranno elencati i dettagli del piano sicurezza, che coinvolgerà non solo la Polizia di Stato ma anche Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, tutti insieme per garantire lo svolgimento della festa più bella dell’anno.