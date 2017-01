Capacity: Messina si aggiudica il finanziamento per riqualificare le periferie

Messina si è classificata ventesima su 120 città, nella graduatoria redatta nell’ambito del bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di risorse da destinare alla riqualificazione delle periferie urbane.

Il progetto di investimento, che assume il nome di Capacity, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2017 e stanzia circa 18 milioni di euro alle prime 24 città classificate.

Messina è riuscita ad ottenere 75 punti, assicurandosi una parte di quel finanziamento, che una volta arrivato nelle casse comunali, sarà veicolato verso iniziative dirette alla riqualificazione abitativa, sociale ed economica delle aree cittadine più depresse.

In particolare, grazie al progetto Capacity, Messina, oltre ad attestarsi quale unica città siciliana ad essere finanziata nella prima tornata, potrà garantire a più di 200 famiglie il diritto ad una casa e, in modo correlato, opportunità di lavoro e occasioni per ripensare e ridefinire le relazioni negli stessi territori.

La Giunta Accorinti, nell’esprimere grande soddisfazione, ha sottolineato che: