Il Canone Rai, un flop da gioco di prestigio

di Elena Inversetti

L’ex premier Matteo Renzi ha messo il canone Rai in bolletta, così da sistemare i conti della tv pubblica. Un plauso alla lotta all’evasione che è durato giusto un cambio di governo. In realtà, infatti, sembrerebbe si sia trattato del solito abracadabra per rimpinguare la fiscalità dello Stato, lasciando a bocca asciutta, almeno fino ad oggi, Viale Mazzini.

Il Report sui maggiori operatori televisivi italiani (Mediaset, Sky Italia, Rai, Discovery Italia e La7) dell’Area studi di Mediobanca ha, infatti, messo in luce come il canone in bolletta, pur riducendo l’evasione dal 30% al 6%, non abbia impattato sui conti dell’emittente pubblica. Degli oltre 2 miliardi di introiti, derivanti dal canone del 2016, cifra stimata dall’Agenzia delle Entrate, a viale Mazzini ne restano solo 1,7 miliardi di canone ordinario. Come spiega, infatti, lo studio di Mediobanca, il governo preleva a Viale Mazzini una bella fetta di introiti grazie al 5% trattenuto dallo Stato in base alla Legge 190 del 2014, il 33% di extra-gettito da destinare all’Erario, a cui vanno aggiunti tassa di concessione governativa e Iva. Inoltre la somma di competenza della Rai è destinata ad assottigliarsi ulteriormente nel 2017, poiché la tariffa scende a 90 euro mentre aumenta l’aliquota sull’extra gettito.

Secondo la stima di Mediobanca dunque l’ammontare è destinato a scendere a 1,6 miliardi di euro, toccando il livello minimo dal 2010 ad oggi, ma all’epoca tre persone su dieci non pagavano il canone. In pratica il parametro si attesta al di sotto della soglia dell’era pre-bolletta. La stessa Rai nei conti semestrali ha stimato che la quota di competenza aziendale sarà di 83,68 euro per abbonato nel 2016 e scenderà a 75,81 nel 2017. Nel 2015, ultimo esercizio precedente la riforma, la Rai aveva registrato ricavi da canone per 1,637 miliardi. Un beffa davvero ben ordita! In una situazione generale della comunicazione televisiva non certo rosea.

Nel quinquennio 2011-2015, infatti, l’industria televisiva ha registrato una contrazione dei ricavi pari a 1,4 miliardi di euro (il 13,5% in meno stimato in 8,5 miliardi complessivi) dovuto essenzialmente a una flessione del 25% del mercato pubblicitario per circa un 1,2 miliardi di euro. L’ Area studi di Mediobanca ha calcolato in 860 milioni di euro le perdite cumulate nel quinquennio dai cinque principali operatori televisivi: Sky, Mediaset, Rai, La7, Discovery, che rappresentano il 90% dei ricavi televisivi nazionali.

L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, alza la voce: «La distrazione dei ricavi da canone per finalità diverse dal finanziamento del Servizio Pubblico sta sterilizzando la positiva operazione del canone in bolletta, nei fatti si riporta la Rai indietro di 7 anni. Il taglio strutturale del 5%, la distrazione del 50% del recupero dell’ evasione ad altri fini, e la contestuale riduzione a 90 euro, sono una miscela esplosiva. Se non si vuole mettere in ginocchio l’azienda, è urgente un intervento di Governo e Parlamento». Gli stessi che hanno sconfitto l’evasione del canone con il gioco delle 3 carte.