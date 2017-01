Cancro al seno: studio italiano scopre il motivo della resistenza ai farmaci

La resistenza ai farmaci nel tumore del seno ormonoresponsivo, che rappresenta la tipologia più diffusa di tumori mammari, potrebbe essere dovuta da un’alterazione genetica delle cellule tumorali che le renderebbero immuni alle terapie.

Questa è la prospettiva emersa dallo studio italiano condotto dall’Istituto Europeo di Oncologia da Saverio Minucci e Giancarlo Pruneri, entrambi professori presso l’Università degli Studi di Milano – finanziato dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) – in collaborazione con i gruppi del Dott. Luca Magnani (Imperial College, Londra) e del Prof. Antonino Neri (Ospedale Policlinico e Università degli Studi di Milano).

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Nature Genetics, permetterà di aumentare l’efficacia delle cure anticancro, individuando le cellule più resistenti che rendono vani i trattamenti.

Gli autori dello studio, Minucci e Pruneri , hanno dichiarato: “L’individuazione dei meccanismi di resistenza del tumore rappresenta un traguardo fondamentale per vincerla, utilizzando nuovi farmaci diretti contro la resistenza, oppure identificando modalità di utilizzo dei farmaci esistenti che possano superarla”.

Secondo la ricerca, il 15% dei tumori mammari sviluppa resistenza alla terapia a causa di una alterazione genetica, aumentando i livelli intracellulari della molecola-bersaglio di questi farmaci: la aromatasi presente nelle cellule tumorali.

“Il test genetico – spiegano i ricercatori – attualmente è a uno stadio non utilizzabile per una diagnosi di routine. Ha bisogno infatti di essere ‘irrobustito’ e standardizzato, un processo che speriamo di portare a compimento con ulteriori fondi per la ricerca”.

Riuscire a far inserire il test nel protocollo nazionale di cura e prevenzione del cancro al seno è indispensabile per poter eseguire cure personalizzate che aumentino le possibilità di guarigione, attraverso la predisposizione di trattamenti alternativi pensati per i pazienti che presentano l’alterazione genetica.