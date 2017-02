Il campione Juri Chechi incontra gli studenti dell’Ateneo messinese

Continuano gli appuntamenti alla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Messina, che vede salire in cattedra personalità importanti dello sport italiano.

Dopo aver accolto i campioni delle Paralimpiadi di Rio, giovedì 16 febbraio, alle ore 10, al Palazzetto della Cittadella Sportiva, gli studenti avranno il piacere di assistere ad una lezione tenuta dall’ex ginnasta Juri Chechi.

Jury Dimitri Chechi (Prato, 11 ottobre 1969), ex ginnasta italiano, ha dominato la specialità degli anelli negli anni novanta, riuscendo a dare all’Italia una medaglia d’oro olimpica nella ginnastica alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Nel 1997 annuncia il ritiro, ma due anni dopo decide di tornare alle gare.

Nel 2000 un altro grave infortunio interrompe la sua preparazione per le olimpiadi di Sydney e questa volta il campione toscano sembra deciso al ritiro definitivo. Nel 2003 però, torna ad allenarsi in vista delle olimpiadi di Atene 2004, dove ha l’onore di essere il portabandiera della spedizione italiana durante la cerimonia di apertura. Nella finale olimpica di specialità degli anelli del 22 agosto 2004, Jury Chechi conquista un’inaspettata medaglia di bronzo; poco dopo il ritiro ha ricevuto la laurea honoris causa in Scienze motorie dall’Università degli studi del Molise.

Il 10 febbraio 2006, nella veste dello “Sciamano del Fuoco”, apre la cerimonia di apertura ai Giochi olimpici invernali di Torino colpendo con un martello d’oro una fiammeggiante incudine.