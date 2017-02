Calogero e Angelo vittime della malagiustizia: il primo perde la casa, il secondo fa 21 anni di carcere da innocente

Gli errori giudiziari sono diventati una consuetudine del nostro sistema giudiziario, che a volte, peccando di presunzione, si trasformano in vere ingiustizie. Come quella raccontata da PalermoToday.it che ha come protagonista l’avvocato Calogero Dolce, accusato ingiustamente di truffa, che si è visto bloccare il conto corrente e perdere per questo motivo la propria casa, o come quella raccontata ieri da tutti i tg nazionali che riguarda il tarantino Angelo Massaro, in carcere per ben 21 anni a causa di un’intercettazione telefonica male interpretata.

I tribunali, che dovrebbero essere presidio di legalità, a volte finiscono per diventare un tritatutto incontrollato, spezzando vite che rimangono sospese per sempre.

A raccontare la loro incredibile storia sono le stesse vittime, che provano a riprendere fiato per far sentire una volta di più la loro voce.

“Nel dicembre del 2005 – racconta Calogero Dolce – ricevetti una proposta contrattuale di lavoro in ordine a transazioni internazionali, in particolare fra gli Stati Uniti e i paesi dell’Est: dovevo ricevere dei bonifici e poi, trattenuta una percentuale che variava dal 5 al 10%, inviarli a soggetti russi o ucraini. Accettai il mandato e ricevetti i primi bonifici di appena mille euro. Sempre nel dicembre del 2005, in vista delle festività natalizie ho fatto un assegno a mia figlia per fare dei regali. Lei va in banca e le rifiutano di cambiare l’assegno. Il vicedirettore mi spiegò che il conto era stato sequestrato per operazioni ‘sospette’ di mille euro”.

Risultato: la Procura di Aosta mise sotto sequestro il conto corrente e l’avvocato non potè più pagare il mutuo contratto per l’acquisto della propria abitazione. A distanza di 12 anni la sua casa viene ancora battuta all’asta, oggi sarà la settima volta, e lo si farà ad un prezzo irrisorio, considerando che i precedenti tentativi di vendita non sono andati a buon fine. E i reali colpevoli della truffa? Non se ne sa nulla. La Procura ha smesso di cercarli, con il risultato che un innocente ha pagato più del dovuto ed i veri responsabili rimarranno impuniti.

Ancora più straziante la storia di Angelo Massaro da poche ore uscito dal carcere di Catanzaro dopo 21 anni di reclusione, consapevole di essere innocente. L’accusa era di omicidio ed occultamento di cadavere, ma Massaro era completamente estraneo ai fatti. A condurlo in carcere una intercettazione telefonica fraintesa, alla quale si è voluto attribuire un significato che in realtà non aveva. L’avvocato era riuscito anche a dimostrare che l’accusato quando fu commesso l’omicidio si trovava in un altro luogo; elementi, però, che nessuno giudice ha mai preso in considerazione, fino ad oggi.

Ora Massaro chiederà il risarcimento per ingiusta detenzione, il minimo che lo Stato può fare per lenire le ferite di una vita interrotta così bruscamente da una giustizia che spesso va in tilt.