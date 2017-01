Calabria: per il New York Times, tra le mete preferite del 2017

“Si apre un’interessante fase per proporre al mondo una immagine positiva della Calabria come terra da visitare, espressione di qualità, bellezza e cultura. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi”.

Con queste parole il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, commenta la scelta del New York Times, uno degli organi di stampa più autorevoli al mondo, di inserire la Calabria tra le mete da visitare nel 2017.

Una scelta che riempie d’orgoglio e che arriva ad attestare il costante impegno degli operatori del settore turistico per il rilancio internazionale della Regione.

A convincere la giornalista Danielle Pergament, che ha redatto la classifica dei 52 posti più belli cui recarsi nel corso del 2017, la buona cucina, la genuinità delle materie prime utilizzate, prodotti unici al mondo, come il bergamotto, e l’avere conservato il proprio fascino fuori dai circuiti rumorosi delle classiche mete turistiche italiane.

“La Calabria – continua il Presidente Oliverio – è tra le prime regioni d’Italia nelle produzioni biologiche e questo è un fattore di assoluta garanzia sul quale la ristorazione più avanzata della nostra regione sta lavorando, innescando un circuito virtuoso che darà buoni risultati in termini di rafforzamento della capacità attrattiva e della crescita”.

Ed infatti, il New York Times, spiegando nel dettaglio le motivazioni della sua scelta, pone l’accento sul binomio “buoni prodotti e prezzi modici”: una ricetta imbattibile.

Il bergamotto, l’intera gastronomia calabrese incentrata sul peperoncino e soprattutto la valorizzazione di vitigni autoctoni (magliocco, mantonico bianco, gaglioppo, greco) rendono una vacanza in Calabria un’esperienza irripetibile, impossibile da replicare in altre parti del mondo. Sono questi i punti di forza sui quali puntare per la crescita economica che tanto si attende, investire su quelle peculiarità che rendono unico un territorio, trovando nello spirito identitario la propria cifra vincente.