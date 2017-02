Cagnolino abbandonato su una spiaggia deserta si lancia in mare vedendo una barca di pescatori

Piccolo ma temerario e intraprendente, e questo gli ha salvato la vita. La storia è di quelle che dovrebbe far riflettere sui comportamenti animali e su quelli dell’uomo, che si stenta a definire ‘umani’.

Un cagnolino era stato abbandonato in una delle spiagge dei Faraglioni di Lipari, raggiungibile soltanto via mare. Probabilmente era lì da giorni, senza cibo né acqua. E ci sarebbe morto su quella spiaggia se ieri da quella parti non fosse transitata una barca di pescatori delle Eolie.

Il cagnolino doveva essere di vedetta, scrutava il mare aspettando di veder tornare il padrone dalla stessa via dalla quale lo aveva visto allontanarsi. Così, all’apparire dell’imbarcazione, si è lanciato in acqua andando incontro ai pescatori.

Lo hanno visto, lo hanno issato a bordo e rifocillato, e il cagnolino scodinzolava felice. Giunti in porto, a Lipari, lo hanno affidato alle cure del veterinario. E’ vivo, sta bene e cerca casa.