Oggi sarebbero stati 99 anni. Ci tenevi tantissimo a raggiungere i 100, non tanto per l’attaccamento alla vita, che avevi, che amavi, che rispettavi, quanto per vincere quella che sarebbe stata la tua più grande sfida. Non ci sei riuscito fisicamente, hai capito che non ce l’avresti fatta e il giorno prima di intraprendere “quel famoso viaggio di cui avevi fatto solo un biglietto di andata”, hai chiamato Giuseppe, me, e Pia e ci hai chiesto di scrivere: “L’Eco del Sud non deve morire”.

Così è stato, e sei ancora qui a dirigere questa testata che hai amato più di te stesso, orgoglioso della tua Giovanna, grato a Masa, Patrizia e Fabio, compiaciuto di chi vi collabora, sempre critico con me perché da me hai sempre preteso il massimo, e dispiaciuto per le cose che non sono andate come era giusto che andassero.

Buon compleanno Carmelo, e l’anno prossimo sarà una gran festa per i tuoi 100 anni. Parola di Rosalba.