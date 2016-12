“Il berretto a sonagli”: avvocati messinesi in scena per beneficenza

Il 12 gennaio, al Palacultura di Messina, alle ore 21.00, sarà rappresentata la commedia “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello. A portare in scena il classico del teatro italiano saranno gli avvocati dell’Associazione “Salvis Iuribus“, legali che si dedicano alle rappresentazioni teatri per scopi di beneficenza.

Lo spettacolo sarebbe dovuto andare in scena già lo scorso 5 dicembre, ma il grave lutto che ha colpito gli avvocati messinesi con la scomparsa prematura del dott. Pietro Miraglia, ne ha doverosamente rinviato l’esecuzione.

Gli interpreti: Patrizia Causarano, Maria Isabella Celeste, Marcello Fatato, Anna Gemellaro, Pino Magrofuoco, Paola Pirri e Franco Velardi, anche questa volta, come già successo in passato con altri spettacoli, saranno diretti dal regista Antonio Lo Presti, mentre le musiche di scena saranno curate da Nello Fatato.

L’iniziativa nasce dalla volontà del presidente dell’Ordine degli Avvocati, Vincenzo Ciraolo, di creare un’associazione di avvocati che si dedicasse al teatro per la messa in scena di spettacoli di beneficenza. Quest’anno gli avvocati/artisti hanno deciso di devolvere l’introito della vendita dei biglietti a favore dei tanti colleghi togati che hanno perso i propri studi professionali e perfino le loro case a causa del violento sisma che ha colpito il Centro Italia.

I biglietti che erano già stati venduti per l’appuntamento del 5 dicembre potranno essere utilizzati per l’ingresso del 12 gennaio, mentre per coloro che non li avessero ancora acquistati possono rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:

Avv. M. Isabella Celeste 090710486; 337883072;

Avv. Pino Magrofuoco 3472354066.