Berlusconi punta su Zaia per indebolire Salvini, centrodestra in ordine sparso

Se il centrosinistra piange, il centrodestra non ride. Proprio nei giorni della scissione e della battaglia per la segreteria nazionale del Partito democratico, con Matteo Renzi, Michele Emiliano e Andrea Orlando in lizza, Silvio Berlusconi sferra un colpo ben assestato alle parti basse della Lega nord, smaniosa di raccogliere l’eredità dell’un tempo dominante Forza Italia, indicando come possibile leader di coalizione Luca Zaia.

Un’investitura subalterna all’eventualità che l’ex presidente del Consiglio dei ministri non possa essere candidato alle prossime politiche in forza della condanna per frode fiscale rimediata a suo tempo. “Se non potrò tornate in campo – le sue parole – il centrodestra dovrà trovare qualcuno al suo interno. E secondo me il governatore del Veneto si sta comportando molto bene. Dico Zaia o qualcun altro in grado di emergere e convincere tutti”.

Un “testamento” che ha fatto storcere il naso, in prima battuta, proprio all’erede al trono designato che non ha nemmeno ringraziato: “Basta con questa manfrina, noi della Lega un candidato l’abbiamo già ed è Matteo Salvini“. A seguire, l’ira del segretario federale del Carroccio: “Se qualcuno pensa di mettere zizzania nella Lega facendo nomi, ha sbagliato a capire. Perché, a differenza degli altri, noi siamo una squadra”. Berlusconi, del resto, ha sempre giocato a palle dichiarate, rigettando l’ipotesi di elezioni anticipate e invocando una legge elettorale proporzionale e la tempestiva pronunzia della Corte di Strasburgo, capaci di consentirgli di ripresentarsi per la sesta volta dal 1994 a oggi come candidato premier del centrodestra e di aspirare a vincere: “Saremo ancora alleati ma non sarà lui il leader del centrodestra”, ha affermato lo scorso febbraio a proposito di Salvini.

Il nome dell’europarlamentare leghista in questo momento appare, a detta di molti e nonostante i limiti palesati nella sua lunga carriera amministrativa, quello più accreditato alla corsa a palazzo Chigi. Almeno per quanto attiene all’area più estrema. Che i moderati non si trovino d’accordo lo dimostrano le amministrative romane dello scorso anno e il sostegno dei forzisti ad Alfio Marchini anziché a Giorgia Meloni. Un fallimento strategico che ha evidenziato la profonda fragilità del polo capace, in passato, di aggiudicarsi per ben tre volte le politiche. Sempre con Berlusconi presidente. Da queste frizioni interne nasce l’indicazione di Zaia, ex ministro delle Politiche agricole dal 2008 al 2010, con Sua Emittenza primo ministro.

L’ex presidente della Provincia di Treviso – di professione pr in discoteca – è da anni allineato con la Lega lombarda fondata da Umberto Bossi, protagonista da sempre di una rivalità interna con la Liga veneta. Proprio dalla sua devozione alla causa nasce la riconferma, come candidato governatore, alle regionali del 2015. In un Veneto a fortissima trazione secessionista. O, se si preferisce, irredentista. Per questa ragione, all’imbeccata di Berlusconi finisce di rispondere con un “lasciateci governare in pace. Per me oggi la strategia è quello di portare i veneti al referendum per l’autonomia”. Autonomia che, come ogni italiano dovrebbe sapere, è incostituzionale ma fa sempre presa sulle pance degli scontenti.

Un malessere evidente, quello che sta demolendo i resti del Polo delle libertà. Le velleità di Berlusconi sono il sintomo di una coalizione che fatica a rinnovarsi. Determinanti, a suo tempo, le fuoriuscite di Pier Ferdinando Casini, prima, e Gianfranco Fini, poi. Soprattutto il secondo ha dato a lungo l’impressione di poter succedere al Cavaliere. Salvo poi suicidarsi politicamente, inventandosi un’improbabile alleanza – lui, storico uomo di destra – con il centrosinistra.

In questo clima da tutti contro tutti, dove Meloni e Fratelli d’Italia, per non disperdere consensi, farebbero forse meglio a trovare un’intesa con il& Movimento nazionale per la sovranità, di Gianni Alemanno e Francesco Storace, fanno quasi tenerezza le parole di Salvini, secondo il quale la priorità deve essere “scindere il Pd dal governo dell’Italia” perché “ormai l’Italia è una Repubblica fondata sulle beghe del Pd”. Evidentemente, la parabola della trave e della pagliuzza regge ancora bene malgrado siano trascorsi due millenni.