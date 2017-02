Fa bene o fa male? Cannabis: nessuno è perfetto!

La cannabis fa bene o fa male? Un chiaroscuro perenne dal quale è difficile trarre un’immagine nitida della questione, che tra lotte per la legalizzazione e studi scientifici sui temibili effetti collaterali, promette di far discutere ancora molto di sé.

C’è chi giura essere un toccasana, avere diversi effetti benefici per la salute e di essere, addirittura, d’ausilio nelle terapie anticancro. In questo senso, la voce più autorevole che possiamo ricordare nell’esperienza italiana è senza dubbio quella del compianto professore Umberto Veronesi, il più famoso oncologo del Paese. Alle sue dichiarazioni sulla cannabis, che definì del tutto innocua, seguì un acceso dibattito tra sostenitori ed avversatori della marijuana come terapia.

Allora Veronesi era a capo del dicastero della Salute, durante il Governo Amato, e volle venisse istituita una Commissione scientifica proprio per stabilire se e quali effetti la cannabis avesse sull’organismo. Il risultato fu che i cannabinoidi assunti non solo non comportassero alcun rischio per la salute, ma che non fossero nemmeno in grado di creare dipendenza.

Eppure, nonostante le dichiarazioni di cotanto autorevole studio, la situazione non è affatto chiara, vieppiù se pensiamo ai fatti di cronaca ed ai risultati scientifici che ci provengono da oltreoceano, dove l’uso della cannabis è legale ormai da molto tempo e sicuramente, per via della maggiore incidenza sulla popolazione, esiste una più nutrita letteratura medico scientifica.

Così si raccontano di malattie dal nome impronunciabile:

arterite da cannabis, che in Australia ha quasi portato un uomo all’amputazione di un arto;

danneggiamento della memoria a breve termine;

compromissione del tessuto cerebrale, comportando cambiamenti anatomici nella densità, volume e forma dell’amigdala e del nucleus accumbens (anche in chi non fuma oltre uno spinello a settimana);

Attacchi di panico, depressione ed ansia;

Dipendenza, infatti, a differenza di quanto sostenuto in Italia, alcuni soggetti ne diventano dipendenti per cause geniche;

Cardiopatie;

insonnia e perdita o irregolarità del ritmo sonno-veglia, anche per chi ha smesso da tempo di assumere marijuana.

Tra queste patologie di recente se n’è aggiunta un’altra, la iperemesi da cannabinoidi. Si tratta di una malattia che comporta episodi di vomito compulsivo, che è stata illustrata in uno studio condotto dall’Università del Colorado (dove la cannabis è legale sia pe scopi medici che ricreativi) e pubblicata su Annals of Emergency Medicine.

Nello studio si mette in evidenza la difficoltà di fare una diagnosi, perché la patologia può essere confusa con la sindrome del vomito ciclico, soprattutto se pensiamo che di norma i pazienti sono restii ad ammettere di fare uso di marijuana, in particolar modo negli Stati dove il consumo non è legalizzato. Paradossalmente in questi casi, l’iperemesi è aggravata dagli stessi medici che per curare il vomito prescrivono proprio la cannabis che in alcuni casi si è dimostrata un buon antinausea.

È la storia del cane che si morde la coda insomma! Intanto, soprattutto nelle giovani generazioni, questa situazione di incertezza non fa che creare confusione, rischiando di lanciare ai nostri figli dei messaggi fuorvianti. È terapeutica o è dannosa? Innocua e divertente o infidamente pericolosa? Probabilmente la cannabis, andando incontro al manifestarsi di circostanze diverse, è entrambe le cose: nel dubbio, meglio evitare.