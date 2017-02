Barbara D’Urso cerca casa a Messina

Canale 5 sta prendendo casa a Messina. Che senso ha, staranno pensando i vertici Mediaset, pagare le spese di un inviato che a settimane alterne trova nella città dello Stretto quanto basta per tirare su mezza puntata di ‘qualche cosa’ che attizza lo spettatore?

Tanto vale prendere casa nella città degli scandali, delle ragazze bruciate a metà (e meno male così un’ospitata da Barbara, alla vittima, non gliela leva nessuno). Che poi, Messina produce ‘fatti inusuali’ al resto d’Italia. Ad esempio un arcivescovo in odore di omosessualità (almeno questo dicono giornalisti che attorno alla presunta verità ci scrivono libri e per venderli fanno l’articolo promozionale, a firma loro, su un corretto giornale), dove s’è visto mai? E chi ha mai sospettato che sotto un abito talare si nascondesse anche un uomo con tanto di passioni? Accade solo a Messina. Parliamone.

A Messina succede anche che i migranti non siano ospitati in alberghi a 5 stelle ma in strutture casermoni. E chi ha mai saputo che in altre parti d’Italia avessero un torpedone che preleva i migranti dal loro albergo nel cuore dell’urbe, poi li trasporta per un tour cittadino, con brevi soste rifocillanti, e un interprete arabo descrive loro le meraviglie italiane? A Messina no, li prendiamo, i 600-700 che arrivano quasi settimanalmente, e li trattiamo a schifo. Parliamone.

Del resto, anche Messina deve concorrere a celebrare la Signora di Canale 5, folkloristica quanto un tamburello al ritmo di tarantella, solare, vezzosa con i suoi abiti alla Minnie (la fidanzata di Topolino) che le strizzano tette che celano un ‘cuore’ gigantesco. Lei, Barbara, ha un solo impegno nella vita: catapultare lo spettatore dentro lo spettacolo, nel mondo della TV dolente. E scava ovunque, a mani nude, pur di trovare qualcosa che avvinca lo spettatore. Da nord a sud non c’è famiglia di morta ammazzata che sfugga al suo compassionevole tributo televisivo, al suo sguardo commiserevole che per tristezza e mestizia ricorda tanto un panda.

Le è andata male, a Messina, qualche giorno fa,quando si è messa contro la CHIESA. L’inviata di ‘Santa Barbara’ cercava l’intervista con l’ex arcivescovo, Monsignor La Piana, fatto oggetto di un gossip scadente, peraltro vecchio come il mondo. Ma niente da fare per le telecamere di Canale 5: portale chiuso e bocche tappate. Nello scontro tra titani, Santa Barbara è finita KO.

Certo, giusto per non fargli perdere la camminata, Messina poteva inscenare qualcosa di forte, tipo una violenza sessuale su un migrante ad opera di un alto prelato. Insomma, un piatto forte da servire a tavola D’Urso. Invece non è successo niente e Canale 5 ha fatto un viaggio a vuoto.

Ecco perché devono trovare casa a Messina.