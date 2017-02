Azione Nazionale e La Destra a Messina per dare vita al polo sovranista

Azione Nazionale e La Destra ripartono da Messina, almeno in Sicilia, per dare vita al cosiddetto polo sovranista. E’ prevista per domani, sabato 11 febbraio, alle 17, al Palacultura Antonello, l’assemblea regionale unitaria per l’elezione dei delegati al congresso fondativo del nuovo movimento della destra italiana.

“Un unico grande soggetto politico in cui confluiranno gli uomini e le donne dei due partiti – si legge in una nota – importante tappa intermedia per costruire anche in Italia quel sovranismo nazionale che sta diventando in tutto il mondo la risposta politica alla crisi della globalizzazione e dell’Unione europea“. Presiederanno i lavori Gianni Alemanno, Roberto Menia, fondatori di Azione Nazionale, e Francesco Storace, segretario nazionale de La Destra.

Il progetto condiviso dai due movimenti, come confermano i rispettivi esponenti, “è quello di creare una casa comune della destra, con l’ulteriore e più importante obiettivo di contribuire alla nascita di quel polo identitario e sovranista capace di rappresentare una seria alternativa di governo, per dare una risposta concreta ai bisogni della nazione e al ceto medio piegato dalla crisi”. Superando divisioni e particolarismi, Azione nazionale e La Destra lanciano un appello a “tutte le forze politiche sovraniste”, a cominciare dalla Lega Nord e da Fratelli d’Italia, per creare insieme questo polo “in modo unitario, inclusivo e pluralista”. “In tutta Italia – si apprende ancora dal comunicato stampa congiunto dei due partiti – esistono movimenti, associazioni, liste civiche ed eletti negli enti locali che cercano riferimenti politici veramente alternativi alla sinistra del Pd e alla demagogia del M5s. Queste forze devono trovare una casa comune nel Polo sovranista, organizzando finalmente le primarie del centrodestra, che oggi possono essere il punto di incontro tra conservatori e riformisti”.

A questo processo, Azione Nazionale e de La Destra intendono contribuire con i temi tipici della destra italiana: il presidente della Repubblica eletto dal popolo “per rappresentare il vertice della sovranità nazionale”; la solidarietà sociale; l’ordine nella libertà; la giustizia e la legalità; l’umanesimo del lavoro; la difesa dei redditi popolari e del ceto medio; il riscatto del Sud come elemento indispensabile dell’unità nazionale; la difesa della famiglia e del diritto alla vita.

“Vogliamo andare oltre gli slogan – dicono – per sostanziare queste scelte con una cultura di governo e un programma serio e responsabile. Oggi il polo sovranista si deve organizzare come una federazione di sigle diverse. Domani potrà essere la base per un nuovo partito unitario. Vogliamo costruire un movimento radicato nel territorio, caratterizzato dalla partecipazione dal basso e dalla trasparenza organizzativa e decisionale, fondato sulla collaborazione tra le diverse generazioni e anime, senza verticismi, cerchi magici e settarismi”.

Oltre ad Azione Nazionale e La Destra, potranno partecipare, all’assemblea regionale e al successivo congresso unitario nazionale (a Roma il 18 e 19 febbraio prossimi), associazioni, movimenti e liste civiche che sottoscriveranno una richiesta di adesione concordando la loro partecipazione agli organismi del nuovo movimento. Il nome e il simbolo del movimento che nascerà dalla fusione tra Azione Nazionale, La Destra e altre eventuali sigle saranno approvati al congresso nazionale dopo un sondaggio via web, all’indirizzo creailtuomovimento.it, aperto a tutto il popolo della destra italiana.