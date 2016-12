Autostrade siciliane. Cub Trasporti: “Rischio aggressioni e rapine, casellanti in sciopero”

Sciopero dei casellanti lungo la A18 e la A20, dal 28 al 31 dicembre prossimi. Lo indice la Cub Trasporti, facendo seguito allo stato di agitazione dei lavoratori del Consorzio autostrade siciliane proclamato ancora lo scorso 16 marzo. L’astensione riguarda tutto il personale adibito all’esazione del pedaggio autostradale turnista (Ate) in servizio sulla Messina – Catania, la Siracusa – Gela e la Messina – Palermo.

La Cub riapre la vertenza dopo il fallimento delle trattative intavolate in Prefettura, a Messina, con il presidente del Cas, Rosario Faraci, e il direttore generale, Salvatore Pirrone.

Lo sciopero, nel dettaglio, riguarderà i turni dalle 22 alle 6, dal 28 al 30 dicembre; dalle 6 alle 14, dal 29 al 31 dicembre; dalle 14 alle 22, dal 29 al 31 dicembre.

Il sindacato rimprovera all’ente il mancato rispetto degli accordi presi. Il segretario della Cub Trasporti, Filippo Sutera, in particolare, contesta a tutte le istituzioni preposte, compresa la struttura di vigilanza delle concessionarie autostradali del ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti, che al posto di affrontare temi delicati, come quelli legati alla sicurezza dei dipendenti, la puntualità degli stipendi, la regolare sostenibilità dei turni, il Cas, dopo l’incontro in Prefettura di marzo, abbia provato a far passare ancora una volta l’applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro.

“Riteniamo provocatorio – scrive il sindacato – che sui gravi problemi riguardanti la sicurezza dei lavoratori, e la notifica di un dettagliato rapporto-denuncia da parte della Cub delle gravi violazioni riguardanti la mancata sicurezza sui posti di lavoro da parte del Cas non venga consentito il confronto a livello aziendale con il datore di lavoro, nonostante l’esistenza sulla carta di un ufficio relazioni sindacali”.

Sutera ricorda che la prima interruzione delle relazioni sindacali con il Consorzio risale all’ottobre 2011 “e nonostante sopraggiunte gravi e palesi violazioni in materia di sicurezza (turno notturno in solitudine), nonché l’assoluta mancanza igienico ambientale presso le barriere/stazioni autostradali (attentato alla incolumità dei lavoratori), il ritardo del pagamento degli stipendi, la sospensione arbitraria e fuori legge dei permessi delle ferie, ex festività”. L’ultimo atto, sarebbe la disposizione di servizio del 15 novembre scorso tramite la quale “Pirrone sospende a tutto il personale esattore turnista nelle tratte A18 e A20 le ferie, permessi orari, riposi compensativi dal 15 dicembre a tutto il 31 dicembre 2016”.

Fallito tra novembre e dicembre, sempre secondo quanto scrive il sindacato, l’ennesimo tentativo di confronto: “Tali problematiche (sospensione delle ferie estive, permessi orari, riposi compensativi, straordinario obbligato ogni oltre limite) – ricorda la Cub Trasporti – erano state evidenziate all’attenzione dell’Ispettorato del Lavoro di Messina, il quale già il primo agosto scorso, convocate le parti in sede ispettiva, aveva provveduto ad accertare siffatte ‘anomalie’, stabilendo una programmazione di incontri presso la sede dell’Ispettorato stesso o il prosieguo in sede Cas al fine di pianificare una soluzione comune che potesse metter fine a tale illegittima situazione. Tutto il personale Ate ha accumulato un monte ferie enorme di cui non godere proprio perché viene impedito di fruirne, determinando una gravissima lesione dei diritti minimi ed essenziali dei lavoratori, sottoposti a carichi di lavoro inaccettabili”.

Il sindacato denuncia ancora “le condizioni di lavoro assolutamente insalubri e pericolose nelle quali si trovavano e si trovano ancora i dipendenti del Cas”, con riferimento “alle precarie condizioni igieniche e di insalubrità in generale dei caselli, e sia alla condizione di assoluta solitudine (specie di notte) in cui operano gli Ate, maneggiando cospicue somme di denaro contante e, per ciò, soggetti a potenziali aggressioni e rapine”.

Oltre a riavviare lo stato di agitazione e proclamare lo sciopero, la Cub Trasporti invoca una “dichiarazione di nullità, illegittimità o inesistenza del resoconto del 16 marzo 2016 inviato dalla Prefettura”, le cui conclusioni sono contestate “poiché non conformi alla volontà di ritenere positivamente conclusa la procedura di raffreddamento, stante il mancato avvio delle trattative in sede aziendale”.