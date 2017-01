Autorità portuale: Garofalo chiede spiegazioni sull’incomprensibile scelta di Catania

Vincenzo Garofalo

Il Vicepresidente della Commissione trasporti alla Camera dei deputati, Vincenzo Garofalo, commenta amaramente la decisione del Ministero di riconoscere l’Autorità portuale di Catania come Autorità di sistema.

Il deputato messinese sottolinea giustamente che senza rendere note le ragioni di una simile scelta, compiuta sconfessando i criteri che erano stati individuati dallo stesso Ministero (classificazione del porto come “core”), essa potrebbe apparire una manovra di opportunità politica e non una scelta funzionale alle esigenze del territorio.

“Esistono le regole e le deroghe alle regole, ma anche queste devono fondarsi su parametri verificabili altrimenti diventano inaccettabili privilegi frutto di discrezionalità politica. Tuttavia – continua Vincenzo Garofalo – scelta la regola, in un sistema governato da leggi, questa va applicata a tutti allo stesso modo. Oggi scopriamo che, ciò che appariva come un criterio inderogabile, viene invece derogato nel caso dell’Autorità portuale di Catania”.

L’on. Garofalo ricorda come nella nota diffusa dal Ministero dei Trasporti, la scelta caduta sul porto di Catania sarebbe stata espressamente richiesta dal Governatore Crocetta, pur tuttavia, questo da solo non basta a spiegarne le motivazioni. È quanto mai opportuno conoscere i criteri di merito sulla manifestazione di questa “preferenza” da parte di Rosario Crocetta, così come le ragioni che hanno spinto il Ministro Delrio ad esaudirla.