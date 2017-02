Auto: addio al libretto di circolazione e certificato di proprietà

Gli automobilisti italiani potranno dire addio al libretto di circolazione ed al certificato di proprietà, che verranno presto sostituiti da un foglio unico che farà risparmiare circa 39 euro per ogni immatricolazione e passaggio di proprietà.

Si tratta di una delle tante novità della riforma della Pubblica Amministrazione, che accoglie le indicazioni a suo tempo formulate dall’Autorità Antitrust che aveva definito necessaria l’integrazione tra le competenze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall’Aci e della Motorizzazione.

Secondo l’Antitrust, infatti, è opportuna l’istituzione di un’unica agenzia sottoposta alla vigilanza del Ministero dei Trasporti in cui far confluire le funzioni ad oggi svolte dal Mit e da Aci. Questo nuovo organismo dovrà garantire “l’introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento contenente i dati di proprietà e di circolazione” degli autoveicoli. Il tutto nell’ottica di una “semplificazione amministrativa nella gestione delle banche dati stesse”.

L’Antitrust segnalava anche “come ‘non ammissibile’ la commistione, in seno ad Aci e agli Ac provinciali, tra l’attività istituzionale di gestione del PRA, le attività federali del settore dell’automobilismo e una serie di altre attività commerciali, soggette a concorrenza e non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.