Ars: vitalizi esagerati. 18mln per politici del dopoguerra e per chi in Aula non c’è mai stato

In Sicilia, nonostante non vi siano più baronati e principati, lo status vale ancora… Eccome se vale!

Almeno è così per quello di deputato regionale, o per essere più chiari, di “ex deputato regionale”, un distintivo che frutta fior di quattrini, tutto, ovviamente a spese dei siciliani.

Su Repubblica Palermo, vengono snocciolati i dati riferiti ai vitalizi ed alle pensioni di reversibilità che le casse dell’Ars devono versare agli onorevoli in quiescenza o ai loro eredi. Si scopre che i beneficiari sono 310 cui, in totale, viene pagato circa un milione e mezzo al mese tra assegni di reversibilità e vitalizi diretti.

Tra questi sono 130 i deputati dell’Assemblea regionale ormai passati a miglior vita, per i quali, tuttavia, continua ad essere pagata a moglie o figli, una lauta pensione di reversibilità che ammonta ad una media di 2000 euro al mese. I vitalizi “diretti”, cioè che vengono percepiti personalmente dal beneficiario, invece sono 180 ed ogni mese costano complessivamente 882mila euro.

Il sistema del vitalizio è stato recentemente modificato, per applicare il più equo metodo contributivo, lo stesso che viene adoprato per qualunque altro lavoratore italiano. Infatti, a partire dal primo gennaio 2012 l’assegno vitalizio è stato abolito, ma si tratta di un provvedimento che ha effetto solo per il futuro, fatti salvi tutti i diritti precedentemente maturati, non potendo avere efficacia retroattiva il regolamento che ne ha previsto la soppressione.

Quindi, se è vero che dal 2012 il deputato che cessa dall’incarico ha diritto a percepire una pensione proporzionale al valore dei contributi versati, è altrettanto vero che continuerà ad esistere per tanto tempo un esercito di privilegiati che godrà di un vitalizio salato, che la maggior parte delle volte, non è stato nemmeno conquistato con l’impegno lavorativo.

Non si tratta di demagogia, o di accanimento politico, ma di dati di fatto incontrovertibili. Per fare un esempio: secondo i dati riportati dalla stessa Assemblea nel programma trasparenza, la vedova dell’ex “onorevole” Franco Bisignano percepisce ancora oggi la pensione di reversibilità del marito che all’Ars non ha mai messo piede. Infatti, Bisignano candidato col Movimento sociale nel 1976 perse le elezioni ed intraprese le vie giudiziarie contro Antonino Fede, eletto sì, ma reo di non essere residente in Sicilia. Dopo ben 15 dalla fine della Legislatura, il Tribunale diede ragione a Bisignano che non divenne mai “onorevole”, non lavorò mai come deputato, eppure godette della liquidazione e del vitalizio.

Ma di casi simili ve ne sono molti altri al Parlamento siciliano, un organo tanto improduttivo quanto faraonico. È il caso del vitalizio concesso al Salvatore Caltagirone che incassa circa 3 mila euro al mese per avere fatto in totale 5 sedute.

E costano care ancora oggi, le “fatiche” di quei politici siciliani così indietro nel tempo da non essere quasi più ricordati dagli stessi addetti ai lavori di Sala d’Ercole. I siciliani, infatti pagano reversibilità dorate ai figli di deputati che hanno seduto all’Ars nel secondo dopoguerra, quindi più di 70 anni.

Un sistema di favori, che con la riforma del sistema pensionistico regionale, dovrebbe pian piano dissolversi, ma tra vedove e figli, fino ad allora, passerà ancora tanto altro tempo prezioso, anzi preziosissimo.