E’ in arrivo il decreto Madia: assenteisti licenziati in 30 giorni

E’ atteso per metà febbraio il decreto Madia, la scure che si abbatterà sul pubblico impiego. Dieci i casi a rischio espulsione previsti in elenco. Vanno dalla falsa attestazione della presenza in servizio allo scarso rendimento. Espulsione valida anche, nei casi più gravi, per il responsabile che davanti agli illeciti li ignora e se ne disinteressa.

Come previsto dalla Riforma Madia, infatti, il procedimento disciplinare “accelerato” stabilisce che, in caso di flagranza di reato, il responsabile della struttura deve denunciare il fatto e provvedere alla sospensione cautelare del dipendente entro 48 ore dall’accertamento; durante la sospensione, al dipendente colto sul fatto è dovuto solo un assegno alimentare e non lo stipendio.

L’elenco, inoltre, precisa i casi in cui si rilevano gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento, tipo accettare regali costosi o abusare dell’auto di rappresentanza. Nel documento dovrebbe anche essere stabilito che in caso di procedura ordinaria, entro tre mesi, l’azione deve chiudersi. Fuori entro 30 giorni il cosiddetto furbetto del cartellino. Licenziamento immediato anche per altri casi di illecito accertati in flagranza.

Per le infrazioni minori, per cui è previsto il solo richiamo verbale, le norme saranno stabilite dai contratti. Si sta lavorando a una semplificazione del procedimento e dovrebbe esserci una gestione unificata per le sanzioni più gravi, per cui più amministrazioni possono rivolgersi a uno stesso ufficio.