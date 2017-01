“Arrival”: quando la fantascienza riesce ancora a stupire

di Vincenzo Recupero

La fantascienza ha ancora qualcosa da dire sul tema del primo contatto con gli alieni? “Sì”, e “Arrival” ne è la conferma. Tratto dal racconto “Storia della Tua Vita” di Ted Chiang – che ha ottenuto il prestigioso premio Nebula – il film diretto da Denis Villeneuve è uno splendido gioiello dello sci-fi moderno ed è una gioia poter finalmente andare al cinema a vedere una pellicola che, pur basandosi su uno dei topoi più inflazionati della fantascienza, riesce ad essere totalmente inedito per situazioni e sviluppo della trama.

Il tema del primo contatto, a parte che in “Contact” con Jodie Foster, è sempre sfociato nell’invasione aliena con inevitabile sviluppo da action movie (valorosi patrioti, pomposi discorsi del presidente USA e spietati alieni). Un canovaccio che negli ultimi due decenni ha avuto alterne fortune ad Hollywood: da “Indipendence Day” (molto bene) a “Mars Attacks” (benino), da “Ultimatum alla Terra” (male) a “La Guerra dei Mondi” (malissimo), da “World Invasion” (insignificante) a “Edge of Tomorrow” (benissimo) per finire con il clamoroso flop di “Indipendence Day 2”.

Vi domanderete: se non sganciano l’atomica in faccia agli alieni cosa fanno i protagonisti di “Arrival” per tutta la durata del film? La risposta è: gli interpreti. Sì, avete letto bene. L’ottima Amy Adams, non a caso candidata al Golden Globe proprio per “Arrival”, interpreta una linguista che, assieme al buon gregario Jeremy Renner nei panni di un fisico teorico, cerca di trovare un modo per comunicare con i visitatori giunti sulla Terra.

A loro si affianca Forest Whitaker, un attore che, nonostante abbia nel suo pedigree persino un premio Oscar per la sua monumentale interpretazione ne “L’Ultimo Re di Scozia”, negli ultimi tempi viene spesso e volentieri scritturato solo per dare un pizzico di presenza scenica a personaggi di secondo-terzo piano altrimenti del tutto dimenticabili (vedi anche il ruolo di Saw Gerrera in “Star Wars: Rogue One”).

I primi due terzi di film scorrono via piacevolmente ovattati e non ci si può non interrogare su come diavolo possa andare a finire una storia che ha preso questa strada mai battuta finora. Si arriva così al terzo atto ed è qui che la meraviglia esplode in faccia allo spettatore in modo tanto inatteso quanto semplice. Villeneuve è riuscito a trovare la quadratura del cerchio e, per certi versi, è riuscito a raggiungere il risultato che Christopher Nolan aveva sfiorato con “Interstellar”, un film ancor più ambizioso di “Arrival”, a tratti magnifico e potente. Nolan, però, proprio all’ultima curva prima del traguardo era arrivato largo, ed il suo finale non aveva colto perfettamente nel segno. Il film di Villeneuve, invece, parte piano ma arriva in fondo alla corsa in modo a dir poco spettacolare e, grazie ad una regia ispirata ed evocativa, riesce ad entrare in empatia con lo spettatore amplificando le emozioni suscitate dalla vicenda umana della protagonista.

“Arrival” è una perfetta sinfonia, un film ben bilanciato, ambizioso ed elegante nella sua semplicità, oltre che zeppo di soluzioni inedite per un genere che faticava a trovare cose nuove da dire. Una pellicola sugli affetti, sull’incomunicabilità e sull’utopia della pace. Senza dimenticare che il film di Villeneuve vanta comparto tecnico impeccabile, non a caso “Arrival” si presenterà alla notte degli Oscar con ben 8 nomination.

Insomma Denis Villeneuve è riuscito davvero a strabiliare il pubblico ed ora – nel fisiologico scetticismo generale – lo aspetta un’impresa ancor più ardua: il suo prossimo film, infatti, sarà “Blade Runner 2049”. Realizzare un degno sequel del capolavoro di Ridley Scott, a rigor di logica, è praticamente impossibile ma, dopo aver visto cosa è stato in grado di fare con “Arrival”, non si può non aver fiducia in questo regista canadese davvero in gamba.