Arrestato a Genova Gaetano Saya, il neofascista messinese che aveva creato una polizia parallela

Tre anni e 10 mesi di reclusione per alcuni reati, fra cui una calunnia. Nuovo arresto per il messinese Gaetano Saya, 60 anni, già finito nella rete della Giustizia in passato, accusato di avere cercato di creare una polizia parallela, il “Dssa” (Dipartimento di studi strategici antiterrorismo).

Già leader del Nuovo Msi, era ricercato dal 2014, ieri pomeriggio è stato intercettato dai carabinieri in un’abitazione di Genova, presa in affitto da un suo conoscente. All’interno, i carabinieri hanno trovato anche vari reperti militari, due elmetti dell’Esercito italiano, bossoli esplosi di mitragliatrice, altre munizioni e materiale di propaganda legato al Dssa.

Saya, nel 2005 finì ai domiciliari in un’inchiesta partita da Genova, poichè ritenuto fra i creatori di un’ambigua struttura, la “Nuova Gladio”. Un gruppo nato all’interno del Dssa, che gli inquirenti definirono composto da – “nostalgici e millantatori, ma oggettivamente capaci di ottenere svariati crediti nelle istituzioni e di accedere a database riservatissimi” -.

Nel sito internet dellla Dssa, oscurato pochi minuti dopo la diffusione della notizia degli arresti, si poteva leggere: “Il Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo istituito come Ente di Diritto Pubblico dalle Interforze di Polizia della Repubblica Italiana, offre un supporto d’indagine e ricerca, altamente specialistico, per tutti coloro che appartengono a organizzazioni potenzialmente a rischio di aggressione da parte del terrorismo”.

Intento degli affiliati era imbastire un artigianale controspionaggio a pagamento, contando sulle soffiate di poliziotti, carabinieri, guardie penitenziarie e finanzieri iscritti al gruppo. L’indagine era nata dalle intercettazioni condotte per far luce sulla morte di Fabrizio Quattrocchi, ucciso in Iraq, e l’arruolamento dei contractor italiani in Iraq.

Il Dssa era organizzato in modo gerarchico, la struttura era articolata in sei divisioni a capo delle quali risultavano esserci in particolare Saya e Riccardo Sindoca. Il procedimento penale si chiuse con un proscioglimento generalizzato, sebbene il suo creatore abbia sempre rivendicato con orgoglio di avere gestito l’organizzazione che – dissero gli inquirenti – “programmava e metteva in atto in varie città italiane, di propria iniziativa e quindi abusivamente e arbitrariamente, attività corrispondenti a funzioni proprie di organi di polizia e di sicurezza”.

Nell’ottobre 2012 Saya fu condannato in primo grado, dal Tribunale di Roma, ad 11 mesi di reclusione per apologia di fascismo. Con lui anche la moglie, Maria Antonietta Canizzaro, a soli a 5 mesi.

La condanna per aver creato due gruppi, le Ronde Nere e la Guardia Nazionale Italiana, di tipo paramilitare, con tanto di divise, stemmi di tipo fascista (aquila romana e scritta “S.P.Q.R.” compresa).

Negli ultimi tempi, Gaetano Saya, Maria Antonietta Cannizzaro erano alla guida del movimento Destra Nazionale-Nuovo MSI, insieme anche a Francesco Belsito, genovese ed ex tesoriere della Lega Nord, anch’egli coinvolto in varie inchieste giudiziarie.