Area dello Stretto, vertice a Reggio Calabria: “Stop ai tir nella rada San Francesco”

Azzeramento dello sbarco dei tir nella rada San Francesco e regolazione delle procedure di imbarco a Villa San Giovanni. Queste le soluzioni immediate al problema dell’attraversamento dei mezzi pesanti nello Stretto individuate, oggi, dal tavolo tecnico tenutosi nella Prefettura di Reggio Calabria. A renderlo noto, in un comunicato stampa, il Comune di Messina.

Sono stati Gaetano Cacciola, vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana e Trasporti, e il dirigente Mario Pizzino a partecipare, per palazzo Zanca, al vertice istituzionale sulle problematiche derivanti dall’attraversamento dei tir nell’area dello Stretto. Presenti, i rappresentanti delle Prefetture di Messina e Reggio, delle Capitanerie di porto, delle Autorità portuali, dei comuni di Reggio e Villa e delle società di navigazione Caronte, Meridiano e Bluferries.

“Nel corso della riunione – si apprende dalla nota del municipio peloritano – sono state evidenziate tutte le questioni inerenti gli attraversamenti dei tir nei centri cittadini nelle condizioni di normale funzionamento degli approdi di Tremestieri e in condizioni di traffico regolare. Sono state prospettate anche soluzioni di medio-lungo termine che prevedono la realizzazione di nuove infrastrutture sulla sponda reggina. Per le soluzioni immediate del problema le due Prefetture provvederanno a stilare un protocollo, che avrà come obiettivi prioritari l’azzeramento dello sbarco dei tir nella Rada San Francesco e la regolazione delle procedure di imbarco a Villa San Giovanni finalizzate ad evitare lunghe code che creino ingerenza al traffico locale dei tir, tenendo conto che si dovrà garantire un numero di corse adeguato anche in funzione delle rotte previste per il raggiungimento dei vari porti. Nei prossimi giorni il protocollo verrà condiviso con tutti gli attori dell’odierno tavolo tecnico”.