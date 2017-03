Ardizzone audito dall’Antimafia e Bindi pone l’attenzione sull’uso della lotta a Cosa nostra per altri obiettivi

Il caso ‘Riscossione Sicilia’ oggi al centro di una audizione ‘bollente’ davanti all’Antimafia, quella del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone.

“Le relazioni dell’avvocato Antonio Fiumefreddo e del Presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, sono sicuramente due audizioni che non potranno che essere interessanti, soprattutto sotto il profilo della nostra inchiesta sull’antimafia”. Lo ha detto la Presidente della Commissione nazionale Antimafia Rosy Bindi, al termine dell’audizione di Giovanni Ardizzone sul caso che scuote le fondamenta di Riscossione Sicilia, e non solo.

Antonio Fiumefreddo, amministratore unico di Riscossione Sicilia, in audizione davanti all’Antimafia, aveva dichiarato che “sull’isola vige un sistema di riscossione deviato per favorire mafia, massoneria e grandi capitali”. In particolare, Fiumefreddo si era soffermato sui 52 miliardi di euro non riscossi negli ultimi 10 anni (di cui soltanto 22 non sono andati prescrizione) e in una gestione poco trasparente degli appalti. Fiumefreddo ha parlato di denunce, da parte di Riscossione Sicilia, alla Regione, su appalti pubblici ottenuti con autocertificazioni relative alla cosiddetta regolarità fiscale, ma – ha detto – “in Sicilia non è mai pervenuta una sola istanza all’esattoria di regolarizzazione fiscale, sono tutte autocertificazioni. Abbiamo preso un campione: sono tutte false”.

Accuse pesanti, e immediata è arrivata la reazione del presidente dell’Ars, Ardizzone, che ha chiesto di essere audito dall’Antimafia per replicare a Fiumefreddo.

“L’Assemblea regionale siciliana viene rappresentata come un coaugulo di criminali che non vuole ricapitalizzare Riscossione Sicilia – ha detto oggi Ardizzone in audizione – chissà per quali motivi. Io a tutto questo non ci sto. C’è un condizionamento anche psicologico sui deputati dell’Assemblea, si è avviata una campagna mediatica che non mira a risolvere i problemi di Riscossione Sicilia. In tutta Italia si sta andando verso un nuovo assetto normativo, Equitalia non esisterà più – ha concluso Ardizzone – si avverte da più parti quindi la necessità di intervenire su questa vicenda: superare Riscossione Sicilia non significa stringere patti con i criminali”.

Un botta e risposta rovente, dunque, quello tra l’amministratore di Riscossione Sicilia e il presidente dell’Ars, che si svolge davanti all’Antimafia. La cui presidente, però, sembra non escludere che all’origine (Fiumedfreddo) possano esserci motivi reconditi. “Perché io credo che dobbiamo combattere la mafia, ma dobbiamo essere anche molto avvertiti nell’uso della lotta alla mafia per altri fini e per altri obiettivi”. Questo il commento del presidente Bindi.

A fine audizione, un soddisfatto Ardizzone ha dichiarato: “Mi ha fatto piacere essere audito oggi dall’Antimafia, peraltro sotto mia richiesta, perché c’è stato un forte condizionamento mediatico da parte di trasmissioni populistiche, che hanno ospitato l’avvocato Fiumefreddo, che oltre a fare disinformazione hanno inteso condizionare l’attività dell’Assemblea siciliana. Se non si ricapitalizza Riscossione Sicilia è come se si volessero assecondare secondi fini non proprio nobili”, ha fatto notare Ardizzone riportando frasi pronunciate da Fiumefreddo nel corso di alcune trasmissioni televisive.

Ardizzone ha anche reso noto che in questi giorni l’amministratore unico di Riscossione ha pubblicato un video di una seduta convulsa della commissione bilancio dell’Ars con, nel sottofondo, le note del film Il Padrino: “Non è tollerabile, siamo al folklore”, ha detto. Ed ancora: “L’Assemblea regionale siciliana, nel biennio 2015-2016, ha stanziato per ricapitalizzare Riscossione Sicilia rispettivamente 40 milioni di euro e oltre 13 milioni di euro. Le previsioni per il triennio 2017-2019 parlano di altri 32 milioni, 62 milioni e 27 milioni di euro per un totale, tra il 2015 e il 2019 di quasi 175 milioni“.