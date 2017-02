Annarita Sidoti, la sua storia semplice diventa un film

Una storia semplice. Questo il titolo del film sulla vita di Annarita Sidoti, destinato ad approdare a Messina, al cinema Lux, il prossimo 28 marzo, alle 20,30. Un evento al quale prenderanno parte il regista Giuseppe Garau, l’autore Goffredo D’Onofrio, il marito di Anna Rita Sidoti, Pietro Strino, e il suo allenatore, Salvatore Coletta.

Marciatrice insuperabile, capace di conquistare l’oro mondiale ad Atene nel 1997, ma anche tre titoli europei, Sidoti è venuta a mancare a causa di un tumore, il 21 maggio 2015, all’età di 45 anni. Nata a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, nel film non viene ricordata solo per le sue qualità atletiche ma anche come madre, donna, moglie. La vita dello “scricciolo d’oro”, come la definì Candido Cannavò, viene ricordata attraverso testimonianze di amici, familiari, ex compagne e allenatori.

Di lei emergono l’incredibile tenacia, la generosità, l’altruismo, la determinazione. Anche nell’affrontare la malattia. Un ritratto unico di madre e amica. Di una persona a tutto tondo capace di lasciare un segno indelebile del proprio passaggio. In Sicilia, in Italia e nel mondo.