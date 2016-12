Amri equilibrista sull’asse Italia-Germania. Quell’uccisione che fa paura

All’inizio fu orgoglio, ora è paura. Passata l’euforia nazional-popolare per l’uccisione dell’autore della strage di Berlino ad opera della Polizia italiana, è il momento del ragionamento.

E si ragiona su questi temi: “cosa faranno adesso i ‘compagni di bombe e tir catapultati sulle folle innocenti?” “L’Italia sarà il prossimo obiettivo?” “Aver reso pubblici i nomi dei poliziotti-eroi che hanno ucciso il tunisino Anis Amri mette a repentaglio la loro vita?” E proprio sulla diffusione dei loro nomi è divampata la polemica. I social registrano la rabbia degli italiani per questa mancanza di tutela da parte del Governo.

Infine, forse il più importante tema da approfondire: l’attentatore di Berlino dall’Italia era arrivato e in Italia è tornato, perché? Aveva complici nel nostro paese dai quali sapeva di poter trovare rifugio?

Sono interrogativi ai quali il neo ministro dell’Interno, Marco Minniti, dovrebbe preoccuparsi di dare risposta. Anche se al momento, a pochi giorni dalla sua nomina, vanta già un successo straordinario con la chiusura – almeno sul piano della caccia all’uomo – del caso Anis Amri, il che pone in primissimo piano, in una platea mondiale, il successo delle forze di polizia italiane. Proprio quelle del cui scarsissimo equipaggiamento in tema di sicurezza si è parlato tanto. I sindacati di Polizia, infatti, negli anni hanno più volte lamentato le obsolete, se non pessime, condizioni dei loro ‘strumenti di lavoro’. Armi insufficienti, per calibro, a fronteggiare la portata del fenomeno terroristico; giubbotti antiproiettile scarsamente protettivi; auto vetuste e rari corsi di addestramento. Carenze, queste, che danno un plus-valore all’azione della Polizia e, a dirla tutta, assolutamente nessuno al ruolo del governo, che ‘gode’ impropriamente’ di un successo del quale è solo fortuito ‘gestore’ e al quale non ha certo contribuito.

Che poi, a voler essere pignoli, i tedeschi, potrebbero anche dire che l’uccisione del killer da parte dell’Italia sia stato un po’ un rimediare a un danno precedente. Basta rivedere quanto ricostruito sulla figura di Amri.

Arriva in Germania tra luglio e agosto del 2015, nel momento in cui il paese registra un afflusso enorme di migranti. Il tunisino era già conosciuto per la sua pericolosità. Amri, infatti, arrivato in Italia, sbarcato a Lampedusa, nel 2011, dopo alcune settimane viene trasferito a Belpasso, in provincia di Catania, in un centro di accoglienza per minori. Qui partecipa a una protesta violenta per la quale viene arrestato e condannato. Sconta la prima parte della pena nel carcere minorile di Catania Bicocca. Divenuto maggiorenne, viene trasferito all’Ucciardone di Palermo. Scarcerato nel maggio del 2015, il Cie di Caltanissetta procede all’espulsione in Tunisia, che però, non lo riconosce come proprio cittadino e a quel punto il prefetto nisseno può solo intimargli di lasciare il nostro Paese. Amri, tra luglio e agosto 2015 approda prima nel Baden Wurttemberg e poi nel Nord Reno Westfalia.

Ma la Germania non sapeva quanto fosse pericoloso. Secondo il giornale tedesco Der Spiegel, infatti, l’Italia dirama un’allerta Schengen su di lui non prima del 2016, e solo da allora al tunisino avrebbe dovuto esser vietato l’ingresso nel paese. In Germania, Amri fa richiesta di asilo, che viene respinta a giugno del 2016. Il tunisino, che è anche in una lista no-fly degli Stati Uniti, si è finto un egiziano in fuga dalla repressione ma non riesce a ingannare le autorità. L’uomo, pero’, non può essere espulso poichè, come già accaduto in Italia, il suo paese di origine non lo riconosce. I suoi documenti, per una coincidenza che suona come una tragica beffa, sono arrivati da Tunisi a strage compiuta.

Alla resa dei conti, dunque, la strage di Berlino non è altro che l’ennesima conferma di quanto sia superfluo blindare città, aeroporti, ferrovie, se il terrorismo ci arriva comunque su un barcone, accolto, nutrito, nelle nostre città. Solo a citare i casi più recenti, del 2016, nessuno può smentire il collegamento terrorismo-flusso migratorio.

Il 6 agosto un immigrato clandestino algerino ferisce con un machete due poliziotte a Charleroi. Il 25 luglio Mohammed Deleel si fa esplodere ferendo 12 persone ad Ansbach (la Bulgaria gli aveva riconosciuto asilo politico tre anni fa). Il 18 luglio Muhammad Riyad attacca a colpi d’ascia i passeggeri di un treno a Wurzburg, in Germania, ferendone quattro. Era arrivato nel paese nel 2015, come “minore non accompagnato” afghano (ma si è scoperto poi essere pakistano) e viveva presso una famiglia affidataria in Germania. Il 14 luglio Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, alla guida di un Tir, si lancia sulla folla a Nizza, uccidendo 84 persone e ferendone 310. E’ tunisino, viveva a Nizza con un permesso di soggiorno.

Tutte queste persone erano legate a Daesh, direttamente (cioè come suoi membri riconosciuti) o indirettamente (perché avevano aderito all’appello per portare il jihad in Europa, pur senza avere collegamenti con la struttura del Califfato).

Sulla scia di tanto sangue, guardarci le spalle diventa un obbligo, o almeno semplice istinto di conservazione.