Amministratori pubblici. Tra i più pagati Mattarella, Merkel e… il segretario generale dell’Ars

L’amministratore pubblico più pagato al mondo? Lo chief executive di Hong Kong, l’ex colonia britannica, ora cinese, che guadagna 545mila dollari l’anno. Quasi 25 volte di più del presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Per lui, che comanda quasi un miliardo e mezzo di persone, nonché quella che si candida a essere la prima economia mondiale, uno stipendio da metalmeccanico: 22mila dollari annui. A compensare il paradosso ci pensa la Sicilia, dove il segretario generale dell’Ars porta a casa 240mila euro. Sebbene quella insulare sia una delle sei economie più povere delle regioni appartenenti all’Unione europea. A fare i conti in tasca agli uomini più potenti della terra è Forbes, in uno studio ripreso proprio oggi dall’edizione online del Corriere della Sera.

Secondo la rivista finanziaria statunitense, dopo lo chief executive di Hong Kong, è il presidente degli Stati Uniti d’America ad aggiudicarsi il compenso annuo più gratificante: 400mila dollari. Denaro che il miliardario Donald Trump, pronto a insediarsi alla Casa Bianca tra due giorni, ha rifiutato, facendosi assegnare simbolicamente un dollaro.

Dalle stelle alle stalle il premier del Canda, Justin Trudeau, la cui immagine per molti perfetta è stata recentemente macchiata da un viaggio finanziato dall’Aga Khan, in violazione del codice etico approvato dal suo stesso governo, e da certi contributi elettorali sospetti: restano a confortarlo i 262mila dollari percepiti annualmente.

Nel Vecchio Continente, sebbene non menzionato dal periodico d’oltreoceano, a comandare, con 256mila dollari, pari a 240mila euro, il presidente della Repubblica italiana. A quota 240mila dollari – circa 224mila euro – lo segue cancelliera tedesca, Angela Merkel. La donna più potente del mondo, secondo Forbes, Colei alla quale, proprio oggi, un altro italiano, il presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, che deve accontentarsi di 124mila dollari (116mila euro), facendole visita a Berlino, ha contestato un’Europa a “due rigidità, troppo rigida su alcune cose, troppo flessibile su altre, come la questione migratoria“. Il presidente francese, François Hollande, prende 194mila dollari (181mila euro), il premier britannico, Theresa May, 178mila (144mila sterline). Di 8,9 milioni di rubli, equivalenti a 137mila dollari, è il guadagno del presidente russo, Vladimir Putin.

Nel gennaio 2015, a comandare la classifica, secondo il Tempo, era Tony Tan, ancora oggi presidente di Singapore, con un milione e mezzo di euro l’anno. In questo calderone di dollari, euro, rubli, non può non suscitare perplessità la vicenda del segretario generale dell’Assemblea regionale siciliana. Oggi, il suo compenso, più alto di quello del presidente del Consiglio dei ministri e pari a quello di Sergio Mattarella, è di 240mila euro. Fino al 2014, era di ben 520mila euro. Più di quanto non percepisca il presidente degli Stati uniti. In realtà più di quasi qualunque altro capo di Stato. Un compenso davvero ghiotto, anche per le sue laute conseguenze previdenziali. Al punto da spingere, proprio tre anni fa, prima dell’introduzione del tetto stipendiale, l’allora segretario, Sebastiano Di Bella, ad andare in pensione ad appena 61 anni, dopo solo dieci mesi di incarico, pur di non perdere il faraonico vitalizio che ne sarebbe scaturito.&

Un colpo al cuore a tutti gli umili lavoratori incastrati dalla legge Fornero, soprattutto se si pensa che il predecessore, Giovanni Tomasello, ha potuto smettere di lavorare a 57 anni, incassando una liquidazione da quasi un milione e mezzo di euro e una pensione da circa 13 mila euro al mese. L’America, c’è poco da fare, per pochi ma fortunati eletti, è qui in Sicilia.