Alla ricerca della “connessione perduta”

di Luigi Bruzzano

Una società a confronto nel tempo, un cambiamento non solo tecnologico, ma soprattutto di costumi all’interno delle famiglie.

Tanto tempo è passato da quando per vedere un programma in Tv, bisognava aspettare che il buon, caro vecchio televisore riscaldasse le valvole, mentre dal centro del cinescopio compariva un puntino luminescente che pian piano si ingrandiva e le immagini prendevano forma. Era l’epoca di «Rischiatutto», il bel programma condotto da un grande Mike Bongiorno, in un tempo in cui la tv era al centro della scena mediatica.

Un’epoca senza social, senza internet, senza computer, e i bambini andavano a letto subito dopo Carosello. Probabilmente un’epoca migliore dove, anche senza telefonino e computer si stava insieme, ci si raggiungeva anche senza navigatori, e nelle tasche delle giacche, o nelle borse delle donne c’era sempre qualche gettone per telefonare dalle mitiche cabine telefoniche.

Verrebbe da chiedersi quale sia stato nel tempo il vero senso della parola “smart”. Nel concetto stesso della parola, è l’evoluzione di sistemi sempre più complessi e intelligenti, dallo smartphone, alle smartcity, l’uomo del terzo millennio, tecnologicamente avanzato, nel linguaggio comune, la parola algoritmo, è sempre più presente.

Se si potesse analizzare “l’algoritmo della vita moderna”, ci si troverebbe di fronte un sistema di regole, che non riesce a dare un soluzione veritiera a quei dati di input, divenuti necessari all’ uomo del nostro tempo. Una società che è cambiata soprattutto all’interno delle famiglie, teoria ripresa dalla stessa Global Mobile Consumer Survey di Deloitte, pubblicata in questi giorni, definendo l’Italia il Paese europeo in cui si litiga più spesso a causa del cellulare.

Alzi la mano chi la mattina appena sveglio, seduto sul letto, non può fare a meno di collegarsi ad almeno un social, ascoltare musica, leggere le news, suscitando nel partner, e nei figli un senso di stizza, di trascuratezza. Una interconnessione sempre più virtuale.

Come mai ci stiamo allontanando dal mondo reale, per calarci in quello virtuale caratterizzato da un’ intelligenza sempre più artificiale, affidandoci agli stessi assistenti virtuali diventati ormai, compagni inseparabili? L’effetto “Wow” nel “marketing emozionale della vita” diventa virale, una volontà di essere sempre al centro, interconnessi.

Abbiamo imparato nuove tecniche di lavoro, di intrattenimento, di comunicazione, sistemi digitali sempre più potenti e complessi. Nel mondo del lavoro la parola workflow (flusso di lavoro), è un processo automatizzato che riesce simultaneamente a compiere diverse attività, è l’ automazione che incute timori nei sistemi occupazionali.

Abbiamo cambiato negli ultimi anni radicalmente la nostra vita, oggi viviamo simultaneamente due mondi paralleli ma differenti, un’esistenza “offline” e “online”, un’ interfaccia divisa da internet e smartphone.